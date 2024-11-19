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19:59, 19 ноября 2024

Провластный депутат сложил мандат после критики со стороны Пашиняна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Имя Нарека Зейналяна фигурировало в списке представителей правящей партии, которым Никол Пашинян предложил подать в отставку.

Как информировал "Кавказский узел", 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку руководителей Антикоррупционного комитета, МВД, Следкома и Высшего судебного совета, указав на плохую работу этих ведомств. Пашинян пытается заработать очки в глазах своих избирателей и сформировать себе новый имидж, перекладывая ошибки в работе на подчиненных, считают политологи.

Об отказе от депутатского мандата глава комиссии по здравоохранению и социальным вопросам Нарек Зейналян сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Он отметил, что решил сложить мандат по собственной инициативе, но причин своего решения не пояснил.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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