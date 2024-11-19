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12:31, 19 ноября 2024

Пашинян попытался поднять свой рейтинг с помощью отставок министров

Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку ряд высокопоставленных чиновников, поскольку пытается заработать очки в глазах своих избирателей и сформировать себе новый имидж, перекладывая при этом опущения и ошибки в работе на подчиненных, заявили политологи.

Как информировал "Кавказский узел", 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку руководителей Антикоррупционного комитета, МВД, Следкома и Высшего судебного совета, указав на плохую работу этих ведомств.

Череда отставок высокопоставленных чиновников в Армении свидетельствует о подготовке к внеочередным парламентским выборам, заявил политический аналитик Армен Ованнисян. Он видит негативную тенденцию в отставках. По его словам, Пашинян уволил глав тех ведомств, которые осуществляют серьезные программы на западное финансирование.

"Скорее всего на их место придут такие руководители, которые прикроют программы и прекратят сотрудничество с Западом. Назначения будут откровенно пророссийскими", – сказал Ованнисян корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению аналитика, правящая сила готовится к внеочередным парламентским выборам в мае следующего года. "Пашинян намерен пойти на выборы с лозунгом о развале страны ставленниками Запада. Где-то через две недели станет ясно, каким будет дальнейшая позиция правящей силы", – пояснил он.

Другим индикатором пророссийского курса внешней политики станет принятие закона об иноагентах, считает Ованнисян. "Представители политических сил, лояльных правящей силе, уже начали формировать нарратив о необходимости принятия такого закона", – отметил аналитик.

По его прогнозам, внеочередным выборам будет предшествовать договор о мире с Азербайджаном при посредничестве России в обход США и ЕС.

"Риторика правящей силы станет нейтральной – ни Россия, ни Запад не приоритетны во внешней политике, а членство в ЕАЭС не из-за союзнических отношений с Россией, а потому что экономически выгодно", – предположил он.

Ованнисян уверен, что изменение внешней политики поставит крест на референдуме об евроинтеграции.

"Проект о референдуме внесут на рассмотрение в парламент не раньше февраля. Сейчас подписи проверяет ЦИК, откуда проект направят для получения заключения профильных парламентских комиссий. После внесут на обсуждении в парламент и удачно забракуют", – полагает аналитик.

Политический обозреватель Акоп Бадалян связал череду отставок с изменениями на международной арене после избрания президентом США Дональда Трампа.

"Приход Трампа приведет к изменению стратегии США по отношению Армении. Южный Кавказ останется в приоритете внешней политики США, но США станут рассматривать регион как зону давления на Россию и торга. Пашинян, массовой отставкой, попытается сформировать власть, соответствующую этим новым реалиям", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бадалян считает американский фактор приоритетным, однако не исключил и российский контекст в череде отставок. "Это станет ясно после назначения новых глав ведомства", – предположил политобозреватель.

Пашинян рассматривает сценарий внеочередных парламентских выборов, полагает он. Однако, по его словам, это не вопрос ближайшей перспективы.

"В отставку были отправлены ключевые фигуры судебно-правовой системы. Системы, которая незаменима во время выборов. Особенно для властей, у которой падение рейтинга достигло критической точки. Однако новые назначения потребуют время, пока обживутся на новых должностях, проведут собственные перестановки. Ожидать скорых выборов не стоит", – сказал Бадалян.

Политобозреватель обратил внимание, что череда отставок произошла на фоне проблем с кадровым составом. "Чтобы пойти на такую кадровую операцию, у Пашиняна должны были быть несколько комбинаций вероятных кандидатов. Иначе, он не стал бы создавать себе новые сложности. Стало быть, у него есть представления, кого, на какую должность назначить. Назначения покажут реальные мотивы кадрового погрома – его это идея, связанная со внутренними процессами, или Пашинян лишь звено во цепочке внешних процессов", – отметил он.

Политтехнолог Армен Бадалян указал на отсутствие закономерности увольнении того или иного чиновника. По его словам, увольняют за упущения или коррупционный скандал, а не с благодарностью за проделанную работу.

"Пашинян формирует повестку. Прежняя повестка – мирный договор с Азербайджаном, провалилась. Правящая сила неверно рассчитала, что в США победят демократы, окажут давление на Азербайджан, и мирный договор подпишут до COP29 или же до конца года. Победа Трампа обнулила повестку властей. Нет экономического развития и инвестиций, туристический поток снизился, Азербайджан не желает подписывать мирный договор. Но политическую повестку надо чем-то забить. Вот и формируют искусственный нарратив о внеочередных выборах. Вброшена тема на несколько месяцев. Пашинян создал интригу, почему решение об увольнении было принято в воскресенье, почему перед визитом в Ватикан? На очереди следующая волна интриги, кого назначат, почему этого, а не того", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это интриги исключительно для внутренней аудитории, добавил политтехнолог.

"Пашинян обосновал свое решение системными проблемами, но никто не задался вопросом, если он возглавляет систему, если есть проблема, значит проблема в нем. Он не объяснил причины решения уволить сразу шестерых высокопоставленных чиновников. Если они провинились, то их надо было наказать", – отметил Бадалян.

Отсутствие повестки у оппозиции позволяет работать технологиям властей, подчеркнул он.

По словам политтехнолога, Пашинян пытается сформировать новый имидж.

"С этой целью он сбрил бороду, пытается убедить общество, что проблема системная, а не в нем. Царь хороший – бояре плохие. И это позволит ему к своему, хоть и низкому рейтингу в 15%, добавить еще пару процентов. А с учетом того, что у оппозиции рейтинг и вовсе нулевой, то 20% голосов при низкой явке, хватит, чтобы взять конституционное большинство в парламенте на очередных выборах", – заключил Бадалян.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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