Активисты в Элисте поддержали акцию "Возвращение имен"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько активистов в Элисте присоединились к акции "Возвращение имен", чтобы почтить память жертв политических репрессий.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября акция "Возвращение имен", участники которой зачитали имена репрессированных, прошла в 134 городах, в том числе в Пятигорске, Ереване, Ванадзоре и Тбилиси. Волгоградские активисты из соображений безопасности перенесли акцию на более ранние даты и провели ее 27 и 28 октября.

30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В 2021 году, в частности, жители и гости Сочи в этот день возложили цветы к памятнику жертв репрессий. Эпоху 1930-х годов в СССР можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

В Калмыкии не было значительных публичных акций 29-30 октября, посвященных памяти репрессированных, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный активист, попросивший не публиковать его имя.

Он рассказал, что 30 октября прошла единственная небольшая неофициальная публичная акция, во время которой несколько человек побывали у мемориального камня в Элисте, рядом с кинотеатром «Родина».

Мы не зачитываем имена по списку. Просто каждый участник поминает своих родных и близких

"Мы всегда 30 октября и 28 декабря (28 декабря – годовщина депортации калмыков, проведенной в 1943 году. – Прим. "Кавказского узла") приходили к нему, начиная то ли с 1991, то ли с 1992 года. Мы не зачитываем имена по списку. Просто каждый участник поминает своих родных и близких", - сказал он, подчеркнув, что в этот раз вспоминали не только жертв сталинских репрессий, но и тех, кого арестовывали недавно, в первую очередь активиста Алтана Очирова, осужденного по обвинению в распространении фейков об армии.

Активист заметил, что власти никак не реагировали на акцию. «Полиции вообще не было. На такие мероприятия, а они ежегодные, в Калмыкии полиция и власти не реагируют. У них у самих кто-то был репрессирован или убит», - отметил он.

Мемориальный камень установлен в память о "жертвах Широклага" во время Великой Отечественной войны, рассказал активист. "Калмыков снимали с фронта и отправляли в Сибирь в лагеря, где с ними обращались как с военнопленными и заставляли работать на строительстве Широковской ГЭС. Около 15000 солдат и сержантов, офицеры остались на фронте. Многие там умерли. По требованию [первой демократической организации] Народного фронта Калмыкии ещё советские власти республики организовали доставку этого известняка из мест строительства и установили у кинотеатра "Родина". На строительство настоящего мемориального сооружения, как требовала общественность не хватило фантазии или желания. У подножия известняка есть мраморная плита, на которой написано, что камень доставлен из места строительства ГЭС и поставлен в память о погибших калмыках, снятых с фронта", - рассказал он.

Мы вообще-то репрессированный народ. Об этом забывать нельзя

Активист также подчеркнул важность подобных акций для калмыков. «Это часть трагедии нашего народа. Как известно, 28 декабря 1943 года всех гражданских калмыков выселили в Сибирь. Вдогонку в начале 1944 года отправили в Широклаг около 15000 фронтовиков-калмыков. Мы вообще-то репрессированный народ. Об этом забывать нельзя. И прощать тоже нельзя.Сталин и вся его коммунистическо-энкаведешная шобла - это сволочи, которых надо позорить и позорить во все времена», - сказал он.

Данные о том, что сколько-нибудь масштабных мероприятий в республике 29-30 октября не проводилось, подтвердила руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» в Народном хурале Калмыкии Наталья Манжикова.

«По крайней мере, я об этом не слышала, и по телевидению об этом не говорили. Единственное, что было - сюжет в программе «Вести» о репрессиях. К сожалению, так, хотя для Калмыкии это [поминовение жертв репрессий] очень актуально», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.