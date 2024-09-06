Алтан Очиров этапирован в колонию Волжского

06 сентября 2024, 13:15

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Бывший сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров, осужденный по делу о распространении фейков про армию, доставлен в колонию в Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", сотрудник администрации Элисты Алтан Очиров в апреле 2022 года был арестован по обвинению в распространении в телеграм-канале фейков о российской армии. Очиров вину не признал, заявив о непричастности к публикациям. Суд приговорил его к трем годам колонии, Верховный суд Калмыкии увеличил срок наказания Очирова до пяти лет. Кассационная инстанция в августе 2023 года оставила в силе этот приговор.

Алтана Очирова доставили в ИК-12 в Волгоградской области, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Колония № 12 расположена в Волжском, указано на сайте управления ФСИН по Волгоградской области.

Напомним, согласно обвинительному заключению, изначально Очиров являлся владельцем телеграм-канала "Вольный улус", но Telegram заблокировал этот канал, и Очиров попросил калмыцкого активиста Эренцена Доляева создать новый одноименный канал и назначить его администратором. Затем Очиров, по версии следствия, опубликовал четыре поста о действиях российской армии на Украине.

Эренцен Доляев также стал подозреваемым по уголовному делу о распространении фейков про армию, поводом стали посты в том же телеграм-канале. Доляев пояснил, что стал публиковать записи в канале "Вольный улус" после того, как Очиров "закрыл" его. "Мне просто понравилось название "Вольный улус", и я решил его использовать. К публикациям там Очиров не имеет отношения", - заявил он.

Статья 207.3 УК РФ, по которой осужден Очиров, была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещёнными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными, подпадающими под действие этой нормы", - подчеркнули правозащитники.

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