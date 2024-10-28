RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:59, 28 октября 2024

Член избиркома сообщил о подкупе избирателей в Марнеульском районе

Избирательный участок. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Этническим азербайджанцам в Марнеульском районе раздавали деньги за то, чтобы они голосовали за кандидатов от правящей партии на выборах в парламент Грузии.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционная "Коалиция за перемены", чьи представители прошли в парламент Грузии по итогам голосования на выборах, отказалась от депутатских мандатов, объявив выборы нелегитимными. Другие оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный избирательный барьер на выборах, также отказались признавать их итоги. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что выборы нелегитимны и не отражают волеизъявление народа

26 октября прошло голосование на выборах в парламент Грузии. В окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов. В результате нападений пострадало не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования, нападениям подверглись также представители оппозиции и наблюдатели. Неправительственные организации потребовали расследовать эти инциденты на избирательных участках.

Жителям Марнеульского района сторонники властей раздавали деньги, покупая их голоса, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член избирательной комиссии из одного из сел в Марнеульском районе, попросивший не публиковать его имя.

"Запугивали, шантажировали людей, приходили домой и давали деньги. Сказалось и влияние из Азербайджана, а также проживающих в России грузинских азербайджанцев, так как местные живут на деньги, присылаемые из РФ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Перед выборами избиратели в Марнеульском районе, населенном преимущественно этническими азербайджанцами, рассказали "Кавказскому узлу", что сотрудников школ обязывают посещать предвыборные мероприятия правящей партии, а за поддержку оппозиционных кандидатов угрожают увольнениями. Азербайджанские провластные СМИ активно агитировали за "Грузинскую мечту", сообщили журналисты из Грузии.

Агитационные материалы в поддержку "Грузинской мечты" публиковались в проправительственных СМИ Азербайджана накануне дня выборов в Грузии. В частности, одно из провластных информагентств, объясняя выгоду Азербайджана от победы правящей партии Грузии, аргументировало это безопасностью проживания азербайджанцев в Грузии и повторило предвыборные тезисы "Грузинской мечты", передал корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанцы, живущие в Грузии, всегда голосуют "за того, кто у власти", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель азербайджанской оппозиционной партии REAL Натиг Джафарли.

По его данным, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили, его партия "Единое национальное движение" получала около 80% голосов в населенных азербайджанцами районах.

"Наши соотечественники не хотят разрывать отношения с политической партией, имеющей реальную власть в руках. Они думают, что это стратегия "выживания". Большинство наших соотечественников плохо владеют грузинским языком, далеки от политических процессов, дебатов, не идеологически относятся к политическим партиям – но они консерваторы", - рассказал Джафарли.

Поскольку “Грузинская мечта” находится у власти 12 лет, эти избиратели уверены, что "к прежней власти нет возврата", добавил он. "Кроме того, работает и пропаганда – “если придет оппозиция, будет война”", - сказал Натиг Джафарли.

Напомним, 26 октября результаты голосования на избирательном участке № 69 в округе Марнеули были аннулированы после того, как там зафиксирован массовый вброс бюллетеней. Полиция начала расследование по статье о фальсификации выборов.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Офис коалициии "За перемены" в Ахалкалаки. 26 октября 2024 года. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
26 октября 2024, 14:27
Оппозиционеры сообщили о случаях подкупа избирателей в Грузии
Афган Садыгов. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/azerbajdzhanskij-zhurnalist-zaderzhan-v-gruzii
25 октября 2024, 14:08
Состояние здоровья Афгана Садыгова близко к критическому
Афган Садыгов. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=yNwWuK1CoIQ
21 октября 2024, 12:41
Врачи смогли стабилизировать состояние Афгана Садыгова
Афган Садыгов. Фото: https://cnews.ge
16 октября 2024, 13:40
Адвокат рассказала об основаниях жалобы в защиту Афгана Садыгова
Афган Садыгов. Скриншот фото https://haqqin.az/news/140500
16 октября 2024, 12:49
Грузинские правозащитники оспорили отказ Афгану Садыгову в политическом убежище
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:31, 28 октября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Президент Грузии ожидаемо призвала оппозицию к беспорядкам. Сила "брутов" - в неожиданности
Фото
17:29, 27 октября 2024
Ветер с Апшерона
1
Гражданская война в Грузии возможна?
Фото
20:32, 26 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
Правящая партия получает 53% - предварительные данные
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Блогеры
Фото
09:31, 28 октября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Президент Грузии ожидаемо призвала оппозицию к беспорядкам. Сила "брутов" - в неожиданности
Фото
18:25, 27 октября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Заявления международных миссий показали, выборы состоялись: премьер Грузии
Фото
17:29, 27 октября 2024
Ветер с Апшерона
1
Гражданская война в Грузии возможна?
Фото
10:53, 27 октября 2024
BERG...man Tbilisi
58
Грузинская мечта: 54,09%. О болтушках, провокаторах и "друзьях"
Фото
09:42, 27 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
ЮК как в СССР
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Анна Цомартова. Фото: Telegram-канал Анна Цомартовой
28 октября 2024, 11:27
Передача в Москву дела о пропаже Цомартовой дала надежду ее родителям

Люди на избирательном участке. Тбилиси, 26 октября 2024 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
27 октября 2024, 18:51
Оппозиционная коалиция отказалась от депутатских мандатов в парламенте Грузии

Люди на избирательном участке. Тбилиси, 26 октября 2024 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
26 октября 2024, 17:56
Нарушения тайны голосования и помехи наблюдателям зафиксированы на участках в Грузии

Избирательный участок № 69 в Марнеули. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/163902-na-69-m-uchastke-v-marneuli-gde-po-sushchestvuiushchei-informatsii-vbrosili-v-urnu-biulleteni-golosovanie-priostanovleno
26 октября 2024, 15:09
Итоги голосования на участке в Марнеули отменены из-за вброса бюллетеней

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше