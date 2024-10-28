Член избиркома сообщил о подкупе избирателей в Марнеульском районе

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Этническим азербайджанцам в Марнеульском районе раздавали деньги за то, чтобы они голосовали за кандидатов от правящей партии на выборах в парламент Грузии.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционная "Коалиция за перемены", чьи представители прошли в парламент Грузии по итогам голосования на выборах, отказалась от депутатских мандатов, объявив выборы нелегитимными. Другие оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный избирательный барьер на выборах, также отказались признавать их итоги. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что выборы нелегитимны и не отражают волеизъявление народа

26 октября прошло голосование на выборах в парламент Грузии. В окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов. В результате нападений пострадало не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования, нападениям подверглись также представители оппозиции и наблюдатели. Неправительственные организации потребовали расследовать эти инциденты на избирательных участках.

Жителям Марнеульского района сторонники властей раздавали деньги, покупая их голоса, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член избирательной комиссии из одного из сел в Марнеульском районе, попросивший не публиковать его имя.

"Запугивали, шантажировали людей, приходили домой и давали деньги. Сказалось и влияние из Азербайджана, а также проживающих в России грузинских азербайджанцев, так как местные живут на деньги, присылаемые из РФ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Перед выборами избиратели в Марнеульском районе, населенном преимущественно этническими азербайджанцами, рассказали "Кавказскому узлу", что сотрудников школ обязывают посещать предвыборные мероприятия правящей партии, а за поддержку оппозиционных кандидатов угрожают увольнениями. Азербайджанские провластные СМИ активно агитировали за "Грузинскую мечту", сообщили журналисты из Грузии.

Агитационные материалы в поддержку "Грузинской мечты" публиковались в проправительственных СМИ Азербайджана накануне дня выборов в Грузии. В частности, одно из провластных информагентств, объясняя выгоду Азербайджана от победы правящей партии Грузии, аргументировало это безопасностью проживания азербайджанцев в Грузии и повторило предвыборные тезисы "Грузинской мечты", передал корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанцы, живущие в Грузии, всегда голосуют "за того, кто у власти", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель азербайджанской оппозиционной партии REAL Натиг Джафарли.

По его данным, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили, его партия "Единое национальное движение" получала около 80% голосов в населенных азербайджанцами районах.

"Наши соотечественники не хотят разрывать отношения с политической партией, имеющей реальную власть в руках. Они думают, что это стратегия "выживания". Большинство наших соотечественников плохо владеют грузинским языком, далеки от политических процессов, дебатов, не идеологически относятся к политическим партиям – но они консерваторы", - рассказал Джафарли.

Поскольку “Грузинская мечта” находится у власти 12 лет, эти избиратели уверены, что "к прежней власти нет возврата", добавил он. "Кроме того, работает и пропаганда – “если придет оппозиция, будет война”", - сказал Натиг Джафарли.

Напомним, 26 октября результаты голосования на избирательном участке № 69 в округе Марнеули были аннулированы после того, как там зафиксирован массовый вброс бюллетеней. Полиция начала расследование по статье о фальсификации выборов.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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