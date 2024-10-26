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14:27, 26 октября 2024

Оппозиционеры сообщили о случаях подкупа избирателей в Грузии

Офис коалициии "За перемены" в Ахалкалаки. 26 октября 2024 года. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Избиратели в Грузии столкнулись с попытками подкупа за голосование в пользу кандидатов от правящей партии и агитацией за нее в день парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят выборы в парламент. В Тбилиси на участки были допущены избиратели, у которых не было специальных отметок, а в Батуми зафиксированы попытки вброса бюллетеней, сообщили наблюдатели.

Перед выборами избиратели в Марнеульском районе, населенном преимущественно этническими азербайджанцами, рассказали "Кавказскому узлу", что сотрудников школ обязывают посещать предвыборные мероприятия правящей партии, а за поддержку оппозиционных кандидатов угрожают увольнениями.

Сегодня в Марнеули в помещении для голосования, где заседает избирательная комиссия, были зафиксированы расклеенные по стенам плакаты правящей партии "Грузинская мечта", что запрещено законом, заявила НПО "Многонациональная Грузия".

Это не первое нарушение, допущенное в ходе избирательной кампании в Марнеули, указано в отчете, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". В частности, по данным активистов, к предвыборным мероприятиям были в обязательном порядке привлечены учителя школ, воспитатели детских садов и сотрудники других бюджетных организаций и органов власти.

Во время встреч с избирателями представители правящей партии неоднократно сообщали о том, что в выборах участвуют бывшие граждане Грузии, живущие в Азербайджане, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" журналист, редактор радиокомпании "Марнеули ФМ" Камила Мамедова.

Фактически, агитация ведется в одни ворота - против Европейского союза

Она обратила внимание, что на одном из азербайджанских проправительственных новостных сайтов размещено много материалов, посвященных выборам в Грузии, и в каждом из них реакция Евросоюза на выборы в Грузии указывалась как негативный фактор. "К сожалению, азербайджанские политологи очень часто ведут агитацию против Евросоюза. Еще больше такой риторики на азербайджанском телевидении", - сказала Мамедова.

Она пояснила, что большая часть населения Марнеульского района не владеет грузинским языком. "Люди в большинстве своем лучше владеют азербайджанским или русским. Они смотрят эти телеканалы, в том числе и [передачи российского телеведущего Владимира] Соловьева, и подвергаются воздействию. Фактически, агитация ведется в одни ворота - против Европейского союза", - сказала Камила Мамедова.

"Грузинская мечта" делает ставку на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Редактор Jnews Кристина Марабян подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" данные об активности азербайджанских медиа в Грузии. "Если даже у нас, в Самцхе Джавахети, люди знают, что Азербайджан активно агитирует за "Грузинскую мечту", то значит, активность действительно очень велика", - сказала она.

Мы не можем тягаться с богатым азербайджанским телевидением

Редактор телекомпании "Марнеули ТВ" Заза Баблуани согласен с тем, что местные телекомпании не могут конкурировать с азербайджанским телевидением. "У меня небольшая телекомпания, я вещаю на грузинском и азербайджанском языках. Мы стараемся все новости доводить до населения - и у нас 53 тысячи зрителей онлайн из 100 тысяч населения Марнеульского района. Но я согласен, что по охвату тематик и разнообразию мы не можем тягаться с богатым азербайджанским телевидением", - сказал Заза Баблуани корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Заза Баблуани считает, что выборы проходят в спокойной обстановке. "Я никогда не видел таких спокойных выборов - мы можем спокойно подойти на улице к людям, сделать с ними интервью, мы не наблюдаем насилия", - сказал он.

Иную точку зрения высказала Камила Мамедова. "Кампания проходила на фоне насилия и запугивания. Людей запугивали тем, что их родственников уволят с работы, если они не прекратят работать на штаб того или иного оппозиционного объединения", - сказала она.

Представители оппозиции сообщили о случаях подкупа избирателей

Представитель штаба объединения "Сильная Грузия – Лело" Ахмет Имамгулу сообщил, что на членов штаба оказывается "очень большое давление". "За нами постоянно следят, когда мы проводим агитационную работу. Снимают встречи на видео, а потом подходят к людям, которые принимали участие во встречах с нами. Был даже случай, когда в одном селе сотрудники муниципалитета устроили скандал с одним человеком только за то. что он пришел в сапогах на встречу с нами. Они упрекали его в том, что тот опозорил состояние дорог в селе, по которым возможно пройти только в сапогах", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахмет Имамгулу.

При этом, по его словам, сторонники партии власти предлагали людям деньги за участие в выборах. "Уже дошло до того, что семьям предлагают деньги из расчета по 100 долларов на человека", - сказал Имамгулу.

В Самцхе Джавахети отмечаются аналогичные случаи подкупа избирателей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ЕНL в Ахалцихе Джимшер Гоголаури. "Более лояльным представители "Грузинской мечты" платят по 100 лари [около 36 долларов]. А вот если человек сомневается или настроен против, они предлагают 200 долларов на каждого члена семьи. Это тонкая работа, вынужден отдать им должное. Дьявольская, но тонкая", - сказал он.

Когда предлагаем написать заявление в полицию или УИК, то они отказываются

Ахмет Имамгулу отметил, что жалобы по поводу подкупа и насилия в отношении избирателей поданы не были. "Это недоказуемо. Мы пытаемся людей ободрить, защитить, говорим, что на них не смогут воздействовать. Но когда предлагаем написать заявление в полицию или УИК, то они отказываются - не хотят проблем", - пояснил он.

По мнению Камилы Мамедовой, люди "не хотят связываться с полицией" потому, что она не не работает должным образом.

Пять оппозиционных партий и альянсов могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Беслан Кмузов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

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