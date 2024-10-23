Избиратели в Марнеули сообщили о применении админресурса "Грузинской мечтой"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудников школ в Марнеули обязывают посещать предвыборные мероприятия "Грузинской мечты", а за поддержку оппозиционных кандидатов представители властей угрожают увольнениями, рассказали избиратели. Жители города назвали в числе нерешенных проблем рост цен и плохие дороги.

Как писал "Кавказский узел", по данным оппозиции, сотрудников бюджетных учреждений и силовых структур перед выборами в парламент Грузии вынуждают посещать мероприятия правящей партии "Грузинская мечта" и убеждают голосовать за ее кандидатов. Наблюдатели зафиксировали 1641 случай подкупа избирателей и 1644 случая воздействия на волеизъявление избирателей, заявила представитель наблюдательной миссии "Мой голос" Лонда Толорая.

"Грузинская мечта" делает ставку на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить предвыборным обещаниям политиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Избиратели столкнулись с применением административного ресурса

Преподаватель математики одной из школ Марнеули сообщила, что педагогов обязали побывать на предвыборном мероприятии "Грузинской мечты".

"В один из рабочих дней всех учителей нашей школы заставили в приказном порядке собраться у здания мэрии, чтобы принять участие во встрече с представителем "Грузинской мечты". Было телевидение, пресса, нас показывали по телеэкранам... Ни на одну встречу с представителями оппозиционных партий нас так не выводили. Мои коллеги из других школ по всему району говорят, что и их выводят только на встречу с "Грузинской мечтой", и ни с одной партией больше", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла". Она попросила не публиковать ее имя из опасения, что ее могут вычислить и уволить с работы.

Другой житель Марнеули, 45-летний Караман, рассказал, что подвергся давлению со стороны сотрудников мэрии. "Ко мне подошли сотрудники мэрии и предупредили, что знают о моих намерениях голосовать за оппозицию. Я прямо сказал, что сделаю то, что считаю нужным. Тогда они пригрозили, что уволят меня из мастерской, хотя она и коммерческая. Мне не страшно - я за свои принципы могу и пострадать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вести бизнес в Марнеули после прихода "Грузинской мечты" к власти проще не стало, отметил он. "Да, раньше бы надзор полиции, с соблюдением закона было туго. Но сейчас в районе действуют рэкетиры, каждый предприниматель вынужден платить откупные. И полиция никаких мер не предпринимает. Мой доход от этого тоже страдает, фактически, они лезут в мой карман через моего работодателя", - сказал житель Марнеули.

В центре города размещена агитация и правящей партии, и оппозиции

В Марнеули видна предвыборная агитация как правящей партии, так и оппозиции. Так, на центральной улице Руставели много агитационных материалов - баннеры правящей партии и оппозиции висят на растяжках по ширине всей дороги. В магазинах на витринах владельцы вывесили плакаты тех партий, котрые им нравятся.

Превалируют плакаты "Грузинской мечты", но также заметны плакаты оппозиционных коалиций, в том числе «Сильной Грузии», передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Председатель парламента Шалва Папуашвили ранее назвал слабой предвыборную кампанию оппозиции. "Мы видим, что они вообще не агитируют. Спросите любого, кто занимается избирательными процессами, оппозиции в регионах вообще не видно, у них нет никакой предвыборной кампании", - заявил он.

Жители пожаловались на высокие цены и плохие дороги

Жители Марнеульского района, населенного преимущественно этническими азербайджанцами, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что намерены принять участие в голосовании на выборах. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Так, 30-летний Азер сообщил, что собирается голосовать за "Грузинскую мечту". "При них какая-то стабильность, и нет этих ЛГБТ*", - сказал он.

Всё очень подорожало, моей зарплаты не хватает

Наибольшей проблемой Азер назвал высокие цены. "Всё очень подорожало, моей зарплаты не хватает, хотя вроде бы я зарабатываю больше, чем основная часть моих сверстников. Наверное, если бы не женился, не было бы детей, то мне одному хватило бы. Но у нас принято жениться рано, еще до 20 лет, так что приходится тянуть и жену, и себя", - сказал он.

Пенсионерка Ирина, этническая русская, также намерена голосовать за "Грузинскую мечту". На вопрос вопрос, как она отнесется, если Евросоюз отменит безвизовый режим с Грузией, пенсионерка ответила, что от этого будет только лучше. "Пусть закрывают! Поблизости же есть Россия! Она открыта для нас!" – сказала она.

Женщина отметила, что не верит в справедливость решения Международного уголовного суда, признавшего в 2022 году агрессию России в отношении Грузии. "Россия никогда ни на кого не нападает. Она же единоверная с Грузией, всегда только дружили", - сказала пенсионерка.

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, Грузия с тех пор считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

45-летний безработный Шота, юрист по образованию, также планирует голосовать за "Грузинскую мечту". "Сейчас самое главное - чтобы не было войны, чтобы был мир. А это может обеспечить только "Грузинская мечта", - сказал Шота корреспонденту "Кавкзского узла".

По словам мужчины, он не видит ничего страшного в реакции Европы на закон об иностранных агентах. "Конечно, по ТВ много говорили о том, что этот закон плохой, но я не вижу в нем ничего страшного. Что такого в том, что НПО будут указывать свои доходы и расходы? Это же не тайна. Я сам не сталкивался с работой НПО, но знаю, что для Марнеули они сделали немало полезного. Я это очень ценю, но есть некоторые НПО, которые лезут в политику, а это недопустимо", - сказал он.

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

Трое мужчин, стоявших у магазина по улице Руставели в Марнеули, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что будут голосовать за "Грузинскую мечту", а если Европа за это отменит безвизовый режим, то "будет только лучше".

Из Марнеули вся молодежь уехала! Работы нет, перспектив нет

"Зачем уже этот безвиз? И так из Марнеули вся молодежь уехала! Работы нет, перспектив нет, она здесь и не задерживается. А если сейчас безвиз отменят, то они вернутся домой", - сказал один из них, 53-летний Али.

"Они же уезжают не работать и не учиться. Там им легче наркотики найти и по ЛГБТ* бегать", - добавил 35-летний Хусей. "И Россия всегда рядом, мы туда ездим, а в Европу - нет смысла", - сказал 55-летний Муталиб.

На вопрос, не опасаются ли они агрессии России против Грузии, все трое ответили отрицательно. "Нет, не боимся. Россия не будет воевать… А в 2008 году [президент Грузии Михаил] Саакашвили спровоцировал войну, он же постоянно говорил, что грузинская армия самая сильная", - пояснил Хусей.

В ответ на вопрос, какие проблемы они видят в Марнеули, Али показал на разбитый тротуар. "Вот наша главная проблема - дороги в Марнеули не ремонтируют, а в селах - совсем плохо. Ну и цены на продукты. Тут у нас все очень дорого. Вот в чем мы догнали ЕС, так это в ценах. Я на прошлой неделе в России был - там у них вроде бы война, но цены втрое меньше, чем у нас", - сказал он.

Мужчины высказали мнение. что после прихода "Грузинской мечты" к власти в 2012 году жизнь изменилась к лучшему. "Раньше мы не могли открыть магазин - боялись, что налоговая придет, или там другие нарушения выявят. Боялись, что на дороге полиция остановит, штраф выпишут. Сейчас намного свободней", - сказал Али.

Действующая власть все хуже и хуже управляет страной

В свою очередь преподаватель английского языка Ия сказала, что будет голосовать за оппозицию. "Действующая власть все хуже и хуже управляет страной. Цены выросли неимоверно, все меньше возможностей достойно заработать. И ко всему этому еще у нас испортились отношения с Европой. Была единственная надежда, что наша молодежь выучится в Европе, там у ее будут рабочие контакты, и она не будет зависимой от правительства страны. Но действующие власти сделали все, чтобы разбить и эту надежду. Не говорю уже об отношениях с Россией - вместо того, чтобы активно поддержать Украину, правительство идет на какие-то соглашения с Россией. Это все очень опасно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство".

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.