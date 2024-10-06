Житель Геленджика обвинен в секретном сотрудничестве с иностранной организацией

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Силовики в Геленджике завели уголовное дело о секретном сотрудничестве с иностранной организацией на местного жителя Игоря Ломиногу, дело передано в суд.

Сотрудники правоохранительных органов в Геленджике завели уголовное дело по статье о тайном сотрудничестве с иностранной организацией в отношении местного жителя Игори Ломиноги.

Дело в отношении Ломиноги находится в Краснодарском краевом суде, он обвинен по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" (предусматривает до 8 лет заключения, – прим. "Кавказского узла"). Первое заседание по делу запланировано на 7 октября, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

По данным сервиса B2b.house, Игорь Ломинога является директором частного охранного предприятия "Волот", обратил внимание источник 1 .

Комментариев от Игоря Ломиноги или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 25 июня стало известно, что за шесть месяцев силовики десять раз подвергли арестам жителя Анапы Дмитрия Полунина за критику спецоперации на Украине, хулиганство и неподчинение полиции, а затем также возбудили в отношении него дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией.

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