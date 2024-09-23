Группа «Старый мост, Цхинвал»

23 сентября 2024, 18:06

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Вовлекли широкий круг лиц в обсуждение общественных проблем – сообщали о недостатках реконструкции парка отдыха и возведения высотки в центре города

Деятельность в 2023 году

З апреля на странице группы в Facebook* опубликовали пост о проблемах реконструкции городского парка отдыха в Цхинвале: отсутствии результатов, помимо выложенной тротуарной плитки, объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха, запустение водоема, озвучили вопросы о целевом использовании средств .

«Спросят ли с подрядчика за причинённый ущерб Цхинвальскому городскому парку, дефекты которого только на 9 миллионов были зафиксированы согласно дефектного акта и это со слов нынешнего мэра Цхинвала?».

Автор сообщения посчитал, что цхинвальцы вполне вправе рассчитывать и на возмещение морального ущерба.

Один из комментаторов отреагировал так: «Это не парк, а место, куда детям категорически нельзя ходить!!! И везде необходимо вывесить таблички с надписью: Запрещено! Опасно для жизни!».

7 июня обратили внимание властей, что в парке нет освещения, а в фонтанчиках питьевой воды ─ нет воды . 23 октября в группе раскритиковали идею превращения парка отдыха в мемориал и возведения на его территории аллеи из бюстов в честь известных осетинских деятелей, отметив, что у художников и скульпторов были альтернативные предложения, которые более уместны для парка культуры и отдыха и его ландшафтного оформления .

17 ноября опубликовали обращение группы неравнодушных жителей к мэру города о проблемах развития и обустройства Цхинвала . В частности, подписавшие обращение отметили недостаточное и потенциально негативное для здоровья уличное освещение, призвали отменить проект аллеи с бюстами в городском парке и указали на нехватку зеленых насаждений:

«В конце концов, у нас ни одного парка, ни одного полноценного места отдыха, безопасного свободного времяпровождения детей и взрослых».

Подписанты также призвали мэра возобновить реальную работу Художественного Совета при мэрии Цхинвала, который коллегиального принимал решения о возведении тех или иных объектов, и сделать публичными сведения о Генеральном плане развития города.

19 октября опубликовали обращение к депутатам и председателю Парламента Южной Осетии о строительстве в центре города, на территории бывшего детского интерната в центре города, 9-этажного жилого здания. Подписавшиеся указали, что строительство ведется в нарушение прав жителей близлежащего района, без публичного общественного обсуждения проекта, а значит и без получения законного разрешения на проведение работ, и потребовали начать срочное парламентское расследование.

На следующий день президент Южной Осетии заявил, что «жилой дом не будет построен на этом месте без одобрения народа» , а в ноябре мэрия подтвердила, что не давала разрешения на строительство .

Профессиональная и общественная деятельность

Группа создана 24 октября 2022 года на фоне общественных протестов за сохранение Старого моста через реку Большая Лиахва в столице Южной Осетии. В ней публиковались материалы о борьбе активистов и действиях властей.

После сноса моста в группе освещалось строительство нового моста и выявленные в ходе него нарушения, публиковались материалы, посвященные сохранению городского наследия и проблемам коммунального хозяйства.

На 22 сентября 2024 года в группе 787 участников .

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