Обещание Иванишвили извиниться за войну вызвало недоверие в Южной Осетии

18 сентября 2024, 20:00

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Слова Бидзины Иванишвили об извинениях перед Южной Осетией за Пятидневную войну сказаны в рамках предвыборной кампании в Грузии и не вызывают доверия, заявили югоосетинские политики. Блогеры и пользователи Telegram также усомнились в реалистичности слов Иванишвили.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии вызвало возмущение заявление учредителя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о том, что власти страны извинятся перед Южной Осетией за войну в августе 2008 года, развязанную бывшим президентом Михаилом Саакашвили. В ряде городов Грузии люди вышли на акции протеста, высказав свое несогласие. МИД Абхазии выразил надежду, что обещание Иванишвили будет воплощено в юридическом документе, а договор о неприменении силы будет заключен и с Абхазией.

Бидзина Иванишвили, выступая 14 сентября на партийном мероприятии в Гори, заявил, что после парламентских выборов 26 октября "власти Грузии найдут в себе силы, чтобы принести извинения" за начало "Пятидневной войны" в августе 2008 года.

Власти Южной Осетии связали обещание Иванишвили с предвыборной конъюнктурой

МИД Южной Осетии 17 сентября опубликовал комментарий "в связи с высказываниями представителей правящей партии Грузии".

"Как и следовало ожидать, за высказываниями Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей в Грузии «Грузинской мечты», о необходимости принести извинения перед осетинским народом за вооруженную агрессию против Республики Южная Осетия в августе 2008 года выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, заявивший о том, что никто в Грузии не собирается этого делать", - говорится в публикации на сайте ведомства.

"Убийцам и палачам нет пощады, никто не собирается перед ними извиняться, убийцы и палачи грузинских героев – точно такие же осетины, как Саакашвили", - заявил Ираклий Кобахидзе, слова которого привела 17 сентября на своем сайте грузинская телекомпания "Имеди".

Позиция господина Кобахидзе, "считающего своих соотечественников, воевавших с мирным населением Южной Осетии, героями, а осетин, защищавших свою землю, убийцами", вполне соответствует "насажденному в Грузии искаженному пониманию реального положения вещей", заявил МИД Южной Осетии.

"В предшествующий парламентским выборам в Грузии период тему грузино-осетинских отношений, так или иначе, будут использовать во внутриполитической предвыборной борьбе. Однако перспектива налаживания отношений не может зависеть от сложившейся в Грузии в определенный момент политической конъюнктуры. […] Ожидаем, что реальным шагом, подтверждающим искренность благих намерений, озвученных г-ном Иванишвили, в ближайшее время станет юридически обязывающий документальный отказ Грузии от возможности применения силы или угрозы силой в отношении Республики Южная Осетия и Республики Абхазия", - говорится в публикации.

Высказывания политических сил Грузии относительно Южной Осетии напрямую связаны с парламентскими выборами, намеченными на 26 октября, прокомментировал слова Бидзины Иванишвили глава информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов. "Очевидно, что тональность заявлений, которые регулярно озвучиваются и будут озвучиваться разными политическими силами, напрямую связана с контекстом избирательного цикла", - привело его слова ИА "Рес".

"В Цхинвале ожидают "не только устных деклараций, но и практических шагов" для достижения договоренностей о подписании юридически обязывающего документа о гарантиях безопасности, отметил Вазагов. "При этом независимость Южной Осетии не может быть предметом обсуждений", - подчеркнул он.

В свою очередь бюро Центрального комитета Коммунистической партии Южной Осетии выступило с резкой критикой в адрес Иванишвили. "Какими заявлениями он хочет искупить вину перед осетинским народом. Кто, к примеру, нам возместит колоссальные потери в результате почти 20-летней войны, кто вернет матерям убитых сыновей, кто ответит за убитых детей, женщин и стариков, кто восстановит сожженные села? А в каких единицах измерить нанесенный нам моральный ущерб?" – процитировало агентство заявление партии.

Критику в адрес властей Грузии озвучил от имени партии «Единая Осетия» председатель этой партии Ацамаз Бибилов. По его словам, Грузия должна "признать государственную независимость Республики Южная Осетия, подписав документ о неприменении силы". "Вот тогда можно поверить в искренность таких заявлений. На деле же, с 2008 года мы видим деструктивную позицию грузинских участников Женевских дискуссий, что не позволяет приступить к полноценной работе над документом о международных гарантиях обеспечения безопасности", - приводятся слова Бибилова в публикации в телеграм-канале "Единой Осетии".

Политическая партия "За справедливость" также прокомментировала слова Бидзины Иванишвили. "Слишком много осетинской крови было пролито идеологией грузинского национализма, чтобы просто обойтись извинениями. Грузинской стороне необходимо признать геноцидный характер политики грузинского государства в отношении народа Южной Осетии, а также независимость Республики Южная Осетия", - говорится в публикации в телеграм-канале партии.

Блогеры и пользователи Telegram призвали власти Грузии не ограничиваться извинениями

За извинениями должны последовать действия, заявил осетинский блогер Алик Пухаев в своем телеграм-канале Rajdian. "Признание политики [бывших президентов Грузии] Саакашвили, Шеварнадзе, Гамсахурдия — преступной. Выплата компенсации за смерти, за ущерб от бомбардировок и экономической блокады Южная Осетии. И, конечно же, признание независимости осетинского государства. После этого возможен абсолютно цивилизованный диалог", - написал он.

Заявление Иванишвили прокомментировал в своем телеграм-канале и политический блогер Алан Мамиев. "Есть прекрасный способ деятельного покаяния Грузии и её руководства за все зло, причинённое Южной Осетии и Абхазии: полное признание их суверенитета и заключение с ними мирного договора", - написал он.

Под этой публикацией в телеграм-канале Мамиева, насчитывающем 47,4 тысячи подписчиков, к 19.55 мск 18 сентября размещено 28 комментариев. Авторы некоторых из них усомнились в искренности Бидзины Иванишвили.

"Не верю и не поверю", - написала, в частности, Эльза Эльза. "А абхазцев и осетин спросили, хотят ли они? Простят ли? Не все и не всем надо прощать... Забыть нельзя", - высказала мнение anna gribanova. "Обещать, то есть врать, большие специалисты. Не верю", - категорично высказалась Любовь.

"Не простят осетины и абхазы этого. Вот не простят", - заявила Lidiastyle. "Вот когда такие товарищи говорят «мы найдем виновных» - это переводится как «мы найдем козлов отпущения»", - прокомментировала слова Иванишвили Александра Котова.

"По мне, так очень смело и осознанно звучит. Тем более из уст человека, не лишённого достатка. Обычно такие или масло в огонь подливают или отмалчиваются. Что было - то было. Многие комментируют, что забыть нельзя. Так это путь в никуда - к очередным распрям", - написал Сергей.

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