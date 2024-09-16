16 сентября 2024, 10:13

В реестре иноагентов оказался бывший официальный представитель Минэнерго Ставрополья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший пресс-секретарь министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ярослав Распутин* выступал против военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях, пояснил Минюст причины внесения Распутина* в реестр иноагентов.

По данным Минюста, Ярослав Распутин* выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине.

Министерство считает, что он поддерживал организации и объединения, признанные в России экстремистскими, а также распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых властями и проводимой ими политике. Распутин* участвовал в распространении материалов иноагентов, передало 15 сентября News.1777.ru со ссылкой на Минюст.

Сейчас Распутин* проживает за пределами России. До 2019 года он работал пресс-секретарем министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, отметил "Блокнот Ставрополь".

Напомним, в должности пресс-секретаря Минэнерго Ставрополья Ярослав Распутин* неоднократно давал комментарии корреспондентам "Кавказского узла". Так, в 20 октября 2018 года он комментировал жалобы жителей Лермонтова на проблемы с отоплением. Тогда Распутин* сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что теплосети готовы к отопительному сезону, и что начало отопительного сезона зависит от погодных условий.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июля стало известно, что кассационный суд в Москве отказался удовлетворить жалобу уроженца Ставропольского края, юмориста и певца Семена Слепакова*, который требовал снять с него статус иноагента. 14 сентября Слепаков подал в Верховный суд России жалобу на решение суда первой инстанции, а также апелляционой и кассационной инстанций, отказавших ему в удовлетворении иска к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Суд пояснил, что причиной внесения Слепакова* в реестр стали антироссийские песни и стихи, которые он выкладывал в соцсетях.

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* внесен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пользователи соцсети отреагировали на отказ Галкина гастролировать в Чечне", "Слепаков нецензурно извинился перед сборной России и Кадыровым", "Кадыров вступил в стихотворную баталию со Слепаковым".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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