Автобус в Ставрополье. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=F0D6Jp17PsY

15 сентября 2024, 10:09

Объявление о повышении тарифа на проезд в автобусах вызвало недовольство ставропольцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перевозчики уведомили жителей Ставрополя о планируемом увеличении тарифа на проезд в автобусах до 38 рублей. Горожане, комментируя повышен цен в соцсети, раскритиковали качество местных пассажирских перевозок.

В автобусах маршрута № 48 несколько дней назад были размещены объявления о том, что стоимость проезда будет повышена до 38 рублей, в то время как сейчас тариф составляет 35 рублей.

В объявлениях указано, что цена за проезд будет повышена с 12 октября, передал 14 сентября News.1777.ru.

Пост об ожидаемом повышен тарифа на проезд в ставропольском маршруте № 48 опубликовал 14 сентября в соцсети "ВКонтакте" паблик "Ставрополь l Новости", на который подписаны более 38,5 тысячи пользователей. На 10.05 мск 15 сентября эта запись набрала 20 отметок с реакцией пользователей и восемь комментариев.

"Они наглеют с каждым днём", – написала Олеся Горягина.

"Транспортная ситуация в городе ужасная. Какие-то мифические новые троллейбусы. Маршрутки забиты. С приездом студентов вечером не всегда сесть в автобус получается. На "Яндекс. Картах" даже треть маршрутов не обозначена. Развития нет", – посетовал Владимир Уваров.

"В него не влезть, переполнен", – отметила Галина Ищенко.

Пост о повышении цен на проезд в автобусах маршрута № 48 также был опубликован во "ВКонтакте" в паблике "1777 | Ставрополь и край", на который подписаны более 86,7 тысячи пользователей. На 10.05 мск 15 сентября этот пост набрал 30 отметок с реакцией пользователей и 47 комментариев.

"Проезд растет, качество остается на дне", – написал Денис Валерьевич.

"Умножь на два, а потом на 26 рабочих дней. Около двух тысяч с зарплаты в минус – за то, чтобы добраться до рабочего места, а потом домой. Какая бы у тебя зарплата ни была, ты это платишь за то, чтобы поработать", – заявил Алексей Бережнов.

"Может хоть за эти деньги появятся безналичные терминалы? Или опять налоги будут скрывать?" – задался вопросом пользователь с ником Имя Фамилия.

На 10.05 мск 15 сентября на сайте администрации Ставрополя нет комментариев относительно информации о повышении цен на проезд в маршруте № 48.

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Примечание:

"Жители регионов СКФО жалуются на рост цен на продукты", "В Ставрополе власти привлекают пассажиров троллейбусов бесплатным Wi-Fi", "Мэрия Ставрополя: подорожание проезда на 2 рубля экономически обоснованно".

Автор: "Кавказский узел"

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