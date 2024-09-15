Объявление о повышении тарифа на проезд в автобусах вызвало недовольство ставропольцев

15 сентября 2024, 10:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перевозчики уведомили жителей Ставрополя о планируемом увеличении тарифа на проезд в автобусах до 38 рублей. Горожане, комментируя повышен цен в соцсети, раскритиковали качество местных пассажирских перевозок.

В автобусах маршрута № 48 несколько дней назад были размещены объявления о том, что стоимость проезда будет повышена до 38 рублей, в то время как сейчас тариф составляет 35 рублей.

В объявлениях указано, что цена за проезд будет повышена с 12 октября, передал 14 сентября News.1777.ru.

Пост об ожидаемом повышен тарифа на проезд в ставропольском маршруте № 48 опубликовал 14 сентября в соцсети "ВКонтакте" паблик "Ставрополь l Новости", на который подписаны более 38,5 тысячи пользователей. На 10.05 мск 15 сентября эта запись набрала 20 отметок с реакцией пользователей и восемь комментариев.

"Они наглеют с каждым днём", – написала Олеся Горягина.

"Транспортная ситуация в городе ужасная. Какие-то мифические новые троллейбусы. Маршрутки забиты. С приездом студентов вечером не всегда сесть в автобус получается. На "Яндекс. Картах" даже треть маршрутов не обозначена. Развития нет", – посетовал Владимир Уваров.

"В него не влезть, переполнен", – отметила Галина Ищенко.

Пост о повышении цен на проезд в автобусах маршрута № 48 также был опубликован во "ВКонтакте" в паблике "1777 | Ставрополь и край", на который подписаны более 86,7 тысячи пользователей. На 10.05 мск 15 сентября этот пост набрал 30 отметок с реакцией пользователей и 47 комментариев.

"Проезд растет, качество остается на дне", – написал Денис Валерьевич.

"Умножь на два, а потом на 26 рабочих дней. Около двух тысяч с зарплаты в минус – за то, чтобы добраться до рабочего места, а потом домой. Какая бы у тебя зарплата ни была, ты это платишь за то, чтобы поработать", – заявил Алексей Бережнов.

"Может хоть за эти деньги появятся безналичные терминалы? Или опять налоги будут скрывать?" – задался вопросом пользователь с ником Имя Фамилия.

На 10.05 мск 15 сентября на сайте администрации Ставрополя нет комментариев относительно информации о повышении цен на проезд в маршруте № 48.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.