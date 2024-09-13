Мусорная свалка в селе Урвань. Фото: Телеграм-канал Mash Gor

13 сентября 2024, 22:33

Жители Урвани пожаловались на смрад свалки

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Вечером в Урвани распространился сильный запах от горящей свалки, в селе невозможно дышать, заявили местные жители в Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа было опубликовано видеообращение жителей села Урвань к главе Кабардино-Балкарии. Планы строительства мусоросортировочного комплекса в селе следует пересмотреть и построить завод подальше от жилых домов, заявили авторы обращения. Заявление властей о низких экологических рисках мусоросортировочного завода они восприняли скептически. Мусорный полигон в Урвани отравляет воздух во всех окрестностях селения, и выступления местных жителей против строительства мусороперерабатывающего завода полностью оправданны, заявили авторы комментариев в социальных сетях. Глава Следкома России поручил возбудить уголовное дело в связи с жалобами жителей села Урвань на работу мусорного полигона и строительство мусороперерабатывающего завода.

В мае сельчане рассказали, что решение о строительстве мусоросортировочного комплекса около села было принято без учета мнения жителей, которые страдают от уже имеющегося мусорного полигона.

Жители села Урвань сегодня вечером в группе администрации Урванского района в Telegram, на которую подписаны 779 человек, пожаловались на усилившийся запах от свалки.

"Село Урвань благоухает приятным запахом. Выйти подышать свежим воздухом невозможно. А пишут, что всё в пределах нормы. Этот полигон нас угробит", - написала Ирина Зихова.

"Ужас, какая вонь! Это что горит? Нечем дышать!" - возмутилась Аттаева. "Где мониторинг? Если не сгорим, то отравимся точно", - указала она же в другом сообщении.

"Слов не хватает, даже не знаю, как передать это всё. "Говорят всё в пределах нормы, невозможно дышать", - написал пользователь 93406.

"Просто кошмар, какой запах стоит в селе! И говорят, что это норма", - возмутился пользователь 94102.

"Те, кто зарабатывает миллионы на этой свалке, этот запах не слышат. До них не доносит. Им-то что? А вы держитесь", - прокомментировал пользователь 2000.

Пользователь Мадина опубликовала видео возгорания, видео снято в темноте, на нем видны языки пламени. Она предположила, что это горит мусорный полигон.

Районная администрация к 22.27 мск не прокомментировала сообщения о возгорании на свалке и запахе в селе.

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Примечание:

"Стихийная свалка в русле реки возмутила жителей Чегемского района", "Отчет МВД о вскрытии аферы с вывозом мусора вызвал иронию у жителей Кабардино-Балкарии", "Активист Хацуков выписан из больницы в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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