Участники акции в Ереване напомнили Пашиняну о судьбе беженцев из Азербайджана

13 сентября 2024, 06:02

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Движение "Вместе" потребовало защитить права армян, которые покинули Азербайджан в результате конфликта более 30 лет назад. Вынужденные переселенцы должны получить гарантии для возвращения, заявили участники акции.

Множество армян в 1990 году вынужденно покинули Азербайджан и рассеялись по другим республикам бывшего СССР. Двухдневный погром армян, когда людей выбрасывали с балконов верхних этажей и забивали до смерти, произошел в Баку в январе 1990 года. В ходе погромов погибли, по разным данным, от 40 до 90 армян, говорится в справке "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)".

Активисты движения "Миасин" ("Вместе") 12 сентября провели акцию у здания правительства Армении, требуя защитить армян, насильственно перемещенных из Азербайджана в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

Вице-президент Демократической партии Армении, член Совета движения "Миасин" Жасмина Гевондян заявила, что власти Армении более 30 лет игнорируют вопрос вынужденных переселенцев из Азербайджана. Таковых, по ее словам, насчитывается более 1 млн человек, пишет информагентство "Новости-Армения".

"Мы требуем включить вопрос возвращения и безопасного проживания армян в международную повестку переговоров", - заявила Гевондян в ходе акции, отметив, что без разрешения этого вопроса в регионе не может быть установлен реальный мир.

Представитель движения Нарине Дилбарян заявила, что активисты также требуют обеспечить защиту армянских памятников культуры и возвращение пленных. «Мы видим, что правительство Армении не предпринимает никаких шагов в этом направлении», - цитирует ее слова News.am.

В обращении к Николу Пашиняну участники акции заявили, что он обязан принять участие в саммите COP 29, который состоится в ноябре в Баку, чтобы поднять там вопрос о правах армянских беженцев из Азербайджана, отмечает Sputnik.

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