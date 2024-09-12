Грузинская оппозиция создала условия для коалиционного правительства

12 сентября 2024, 22:17

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"Коалиция за перемены" инициировала отказ от сотрудничества с партией "Грузинская мечта – Демократическое движение" в случае ее победы на парламентских выборах. Если правящая партия не получит парламентского большинства, то высока вероятность создания коалиционного правительства, полагает конституционалист Вахтанг Хмаладзе.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам консервативного толка, а оппозиция, сосредоточившись на обещаниях евроинтеграции, пока не противопоставила ей достаточно четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. За выборами последуют заявления о фальсификации голосования и акции протеста, предположили они.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Центризбирком Грузии зарегистрировал для участия в выборах 27 партий и потребовал от них сдать списки кандидатов в депутаты до 26 сентября.

Оппозиционная "Коалиция за перемены" в составе партий "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Республиканская партия" и "Активисты за будущее" разработала и подписала документ, оговаривающий сотрудничество с правящей партией "Грузинская мечта - Демократическое движение" в случае ее победы на парламентских выборах. В частности, сотрудничества в вопросе формирования правительства страны. Коалиция предложила подписать документ и другим оппозиционным силам.

"Инициатива заключается в том, что депутаты парламента публично и твердо пообещают, что не будут сотрудничать с Бидзиной Иванишвили и учрежденной им «Грузинской мечтой» в формировании правительства страны. Будущее правительство должно быть сформировано по волеизъявлению грузинского народа прозападной ориентации и быть коалиционным правительством", - привело слова лидера «Дроа» Элене Хоштария "Интерпрессньюс".

В свою очередь один из лидеров партии "Ахали" Ника Гварамия сообщил, что в партийный список, прошедшие в депутаты парламента, внесут тех, кто подписался под этим документом.

В коалиции отметили, что демократическое развитие страны «не соответствует «Грузинской мечте», по этой причине исключено нахождение с ними во власти.

В другой оппозиционной коалиции «За сильную Грузию», в которую входят партии "Лело", "Анна Долидзе – за народ", "Граждане" и движение "Площадь Свободы", сочли, что оппозиционные депутаты парламента нового созыва должны будут взять на себя обязательство не только не сотрудничать с «Грузинской мечтой» в случае формирования ей правительства, но и отказаться от мандатов депутатов в случае фальсификации выборов.

В оппозиционной партии «За Грузию» заявили об отказе от сотрудничества с «Грузинской мечтой» и оппозиционной партией «Единое национальное движение».

Конституционалист, бывший председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе считает, что в результате парламентских выборов в стране создадут коалиционное правительство.

По его словам, согласно Конституции, если "Грузинская мечта" не наберет парламентское большинство – 76 мандатов, то для того формирования правительства нужна поддержка оппозиции. Если таких партий не найдется, то «Грузинская мечта» потеряет право формирования правительства и оно переходит к оппозиционным партиям. Если оппозиционные партии в составе не менее 76 депутатов, придут к согласию по формированию правительства, то они выдвинут кандидата в премьер-министры, который представит кандидатов в министры, с большой вероятностью правительство будет многопартийным.

"Однако если партии не смогут образовать парламентское большинство, то кандидатура премьера не получит вотум доверия. Тогда президент должен распустить парламент и назначить внеочередные выборы", - сказал Хмаладзе корреспонденту «Кавказского узла».

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе считает, что подобная декларация, которую разработала коалиция, не изменит политическую конъюнктуру. "Это формальность, указывающая на готовность и она не имеет юридической силы", - заключил он.

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