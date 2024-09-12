12 сентября 2024, 01:18

Дело Аветика Чалабяна направлено на новое расследование

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Суд частично удовлетворил требование защиты Аветика Чалабяна, отменив вынесенный активисту приговор и направив его дело на новое расследование. Адвокат Чалабяна настаивает, что активист должен быть оправдан. 

Как писал "Кавказский узел", 14 мая 2022 года один из координаторов гражданской инициативы HayaVote Аветик Чалабян был арестован на два месяца по делу о попытке подкупа председателя студсовета Аграрного университета в Ереване с целью мобилизовать студентов на протестные акции. Спустя два месяца арест не продлили, и Чалабян был освобожден. Надзорный прокурор отказался утверждать обвинительное заключение по делу Чалабяна и вернул материалы дела следствию. В декабре 2023 года суд в Ереване признал Чалабяна виновным назначив ему ограничение свободы с запретом участвовать в акциях протеста. 

 Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят таким образом запугать участников протестов, заявил правозащитник Аветик Ишханян. Защита Чалабяна после приговора также назвала дело политическим и заявила о намерении подать апелляцию. 

Апелляционный суд вернул дело Аветика Чалабяна на новое расследование, передал корреспондент "Кавказского узла". О том, что приговор активисту отменен, 11 сентября сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян.

По его словам, апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобу защиты Чалабяна, но защита намерена добиваться его полного оправдания. 

"Детали судебного постановления станут известны после получения копии решения", - написал защитник на своей странице в Facebook*.

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Примечание:

"Активисты обвинили силовиков в провокациях на акции протеста в Ереване", "Активисты HayaVote пожаловались на препятствия сбору подписей", "Политологи объяснили отсутствие массовой поддержки акций за отставку Пашиняна".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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