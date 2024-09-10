Захват заложников в волгоградской колонии. Скриншот видео от 23 августа 2024 г. Meduza https://www.youtube.com/watch?v=dJFmmBSQ5F0

10 сентября 2024, 09:58

ИГ* использовало захват заложников в волгоградской колонии в своей пропаганде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пропагандисты "Исламского государства"* опубликовали видеоролик о захвате заложников в колонии в Суровикино на информационных ресурсах террористической организации.

Как информировал "Кавказский узел", 23 августа в колонии №19 в Суровикино четверо заключенных (уроженцы Таджикистана и Узбекистана), объявив себя сторонниками "Исламского государства"*, захватили в заложники 12 человек. Были убиты трое сотрудников колонии, еще двое позднее умерли в больнице. В результате штурма участники захвата были убиты. В российских колониях не хватает сотрудников, а имеющиеся работают с большими переработками за скромную зарплату, что способствует развитию коррупции, отметили опрошенные "Кавказским узлом" силовики.

Запрещенная в России судом международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) опубликовала на своих информационных ресурсах видеоролик, посвященный захвату заложников в колонии № 19 в Суровикино. Видео представляет собой компиляцию кадров, которые появились в интернете в день захвата. Пропагандисты ИГ* смонтировали ролик о деятельности террористической организации, добавив субтитры на арабском языке, а также аудио с высказываниями одного из бывших спикеров ИГ*. При этом новой информации о захвате заложников в ролике не приведено, передал сегодня телеграм-канал "Directorate 4".

Напомним, ранее правозащитник Игорь Нагавкин отметил, что в ИК №19 в Суровикино, где заключенные захватили сотрудников колонии в заложники, крайне плохие бытовые условия, и практикуются провокации против мусульман. Он считает, что это могло привести к бунту.

Причиной захвата в колонии стала дегуманизация системы ФСИН, заявили правозащитница Анна Каретникова и журналист Вячеслав Лемкус. Управление ФСИН по Волгоградской области назвало фейком данные о плохих бытовых условиях и притеснении мусульман, не приведя доказательств своих слов.

Захват заложников в Суровикино стал вторым в ЮФО за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Захваты заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО летом 2024 года".

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* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ФСИН признала отсутствие Хусинова среди участников захвата заложников в Суровикино", "Пострадавшие сотрудники ИК-19 в Волгоградской области остаются в тяжелом состоянии", "Участники захвата заложников в Суровикино озвучили требования".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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