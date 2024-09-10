Уроженка Ростовской области осуждена за осквернение Вечного огня в Сочи

10 сентября 2024, 04:03

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Суд в Сочи приговорил к 450 часам обязательных работ уроженку Ростовской области, которая сожгла на Вечном огне пакет с вещами.

Как информировал "Кавказский узел", в конце июня уроженка Ростовской области была обвинена в повреждении воинских захоронений и мемориалов после того, как она бросила в Вечный огонь в Сочи пакет с мусором. Обвиняемая вину признала и принесла извинения.

Суд в Сочи вынес приговор женщине, которая сожгла на Вечном огне вещи. Она приговорена к 450 часам обязательных работ, пишет 9 сентября РИА "Новости" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Женщина была в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, свою вину она полностью признала, сообщил представитель пресс-службы.

Силовики в регионах юга России регулярно возбуждают уголовные дела по статье об осквернении мемориалов воинской славы, которая предусматривает до трех лет лишения свободы. Так, в середине мая в суд поступило дело уроженки Майкопа, обвиняемой в повреждении мемориала "Вечный огонь" в Краснодаре и в осквернении символа воинской славы. Также в мае полицейские задержали в Новороссийске мужчину, который прикурил от Вечного огня, после чего опубликовали в официальном канале видео с его извинениями.

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