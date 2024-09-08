Наблюдатели сообщили о нарушениях при подсчете голосов в Краснодарском крае

08 сентября 2024, 22:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После закрытия избирательных участков на Кубани зафиксированы случаи нарушений при подсчете голосов, заявляют наблюдатели. Жалобы на ход подведения итогов выборов поступают из Северского района.

Как писал "Кавказский узел", 6 и 7 сентября на "Карту нарушений на выборах" поступили сообщения от имени избирателей и наблюдателей о нарушениях на муниципальных выборах на Кубани. В частности, в Абинском районе зафиксированы признаки вброса бюллетеней, в Северском оказывалось давление на избирателей и наблюдателей, а в Геленджике на участок была вызвана полиция из-за подготовки вброса бюллетеней, сообщили наблюдатели. Сегодня на избирательных участках на Кубани зафиксированы новые случаи вброса бюллетеней и нарушений при надомном голосовании, а наблюдатели сталкиваются с препонами со стороны членов избиркомов, заявили наблюдатели.

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на юге России".

После закрытия избирательных участков в 20.00 мск сегодня на сайт "Карта нарушений на выборах" поступили четыре сообщения о нарушениях в ходе подсчета голосов на муниципальных выборов в Краснодарском крае. Жалобы оставили участники избирательного процесса из поселков Ахтырский и Ильский Северского района Кубани.

Так, наблюдатель на участке 41-28 в Ильском сообщил, что "председателем приостановлен подсчёт голосов более чем на час, что нарушает п.2 ст. 68 ФЗ-67, о непрерывном подсчёте". "Обосновывается это несоблюдением наблюдателем запрета председателя на перемещение по участку, что также является незаконным требованием с её стороны", - заявил автор обращения.

На том же участке, по словам автора жалобы, "не дают наблюдателям осуществлять контроль за подсчётом бюллетеней, держат от стола для подсчёта на расстоянии, не позволяющем следить за процессом". Наблюдатель подал жалобы в избирком.

Третье сообщение на сайт "Карты нарушений на выборах" из Ильского о ситуации на участке 41-28 касается давления на наблюдателей, автор утверждает, что ему мешают фиксировать процедуры подсчета голосов. "У членов комиссии даже оказался заранее заготовленный бланк "акта предупреждения наблюдателя", хотя такой формы взаимодействия с наблюдателями законом не предусмотрено", - говорится в жалобе.

"Кавказский узел" обращает внимание, что сообщения на "Карте нарушений" публикуются без предварительной проверки и в версии пользователей. По данным проекта, после первичной премодерации сообщения о нарушениях транслируются на сайте сервиса, а полученная информация передается в избирательные комиссии и правоохранительные органы. "Кавказский узел" также не проводит предварительной проверки, считает сообщения нуждающимися в подтверждении и не расценивает информацию от пользователей как сообщения о фактах нарушений.

В поселке Ахтырском на УИК 01-20 наблюдатель зафиксировал "нарушение последовательности подсчета избирательной комиссией". Также автор сообщения сообщил, что одному из кандидатов мешают в проведении наблюдения и "грозятся вывести из помещения".

Избирком Краснодарского края, по состоянию на 23.00 мск, не прокомментировал эти сообщения.

При этом Мониторинговая рабочая группа (МРГ) СПЧ сделала заявление о том, что выборы в субъектах РФ состоялись и прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования, передает РИА "Новости". В дни голосования члены мониторинговой группы посетили около 200 участковых избирательных комиссий в девяти субъектах РФ, однако Краснодарский край в их число не входил.

Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.