Наблюдатели подали жалобы на нарушения при голосовании на Кубани

08 сентября 2024, 15:17

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На избирательных участках на Кубани зафиксированы новые случаи вброса бюллетеней и нарушений при надомном голосовании, а наблюдатели сталкиваются с препонами со стороны членов избиркомов, заявили сегодня наблюдатели.

Как писал "Кавказский узел", 6 и 7 сентября на "Карту нарушений на выборах" поступили сообщения от имени избирателей и наблюдателей о нарушениях на муниципальных выборах на Кубани. В частности, в Абинском районе зафиксированы признаки вброса бюллетеней, в Северском оказывалось давление на избирателей и наблюдателей, а в Геленджике на участок была вызвана полиция из-за подготовки вброса бюллетеней, сообщили наблюдатели.

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России".

К 15.10 мск 8 сентября на сайт "Карта нарушений на выборах" поступило 27 сообщений о нарушениях в ходе муниципальных выборов в Краснодарском крае.

В частности, сегодня наблюдатель на УИК № 4120 в поселке Ильский Северского района подал жалобу на нарушения своих прав. "На надомном голосовании член УИК 41-20 не давала мне, наблюдателю, ознакомиться с выпиской из реестра заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования. Ссылалась на персональные данные. [...] Мною подана жалоба", - говорится в сообщении.

Жалобу подал и наблюдатель на УИК № 4130 в том же поселке. "Участковая избирательная комиссия не пускает наблюдателей на выезд совместно с членами УИК (выездной группой). Члены комиссии уповают на то, что якобы у них только 2 места в машине. Члены УИК 41-30 предлагают ездить на своей машине или же вызывать такси", - говорится в сообщении, которое отнесено к категории "Нарушения прав наблюдателей, нарушения при голосовании «на дому»".

"Кавказский узел" обращает внимание, что сообщения на "Карте нарушений" публикуются без предварительной проверки и в версии пользователей. По данным проекта, после первичной премодерации сообщения о нарушениях транслируются на сайте сервиса, а полученная информация передается в избирательные комиссии и правоохранительные органы. "Кавказский узел" также не проводит предварительной проверки, считает сообщения нуждающимися в подтверждении и не расценивает информацию от пользователей как сообщения о фактах нарушений.

Два сообщения поступили сегодня от наблюдателей на УИК № 4127 в поселке Ильский. "Избиратель, на дом к которому пришла комиссия, сообщил, что не подавал заявление на надомное голосование", - говорится в одном из них. В карточке отмечено, что на это нарушение подана жалоба.

Другое сообщение опубликовано от имени наблюдателя от КПРФ на этом участке. "Наблюдатель КПРФ, участвующий в выездном голосовании, сообщает, что примерно 60-70 процентов избирателей, к которым приехала комиссия, не подавали заявления на надомное голосование. Некоторых избирателей члены комиссии уговаривают проголосовать", - говорится в нем. Отметки о подаче жалобы в карточке этого сообщения нет.

Еще один наблюдатель сообщил о нарушениях на УИК № 4123 в поселке Ильский. В сообщении утверждается, что председатель комиссии "ограничивает наблюдателей в праве перемещения на избирательном участке, отказывает в праве фиксации на фото и видео опломбирования переносных урн для голосования". В карточке этого сообщения также нет отметки о том, что подана жалоба на нарушение.

В станице Некрасовская Усть-Лабинского района зафиксирован вброс бюллетеней, говорится в сообщении, размещенном сегодня от имени наблюдателя. "На избирательном участке участковой избирательной комиссии 56, расположенного в здании администрации Некрасовского сельского поселения наблюдателем зафиксирована выдача членом избирательной комиссии избирателю шести бюллетеней. Кроме того в одной из стационарных урн обнаружены сложенные вместе избирательные бюллетени", - говорится в публикации.

Избирком Краснодарского края, по состоянию на 15.10 мск, не прокомментировал на своем сайте и в телеграм-канале эти сообщения.

Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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