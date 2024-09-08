08 сентября 2024, 14:19

Житель армянского села задержан после стрельбы по полицейским

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Силовики задержали жителя села Налбандан, подозреваемого в убийстве одного полицейского и ранении другого, отчитался Следственный комитет Армении. Состояние раненого стабильно, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября в селе Налбандян сотрудники полиции были обстреляны при попытке задержания подозреваемого в хранении оружия. Двое полицейских были госпитализированы, позднее капитан Айрапет Степанян скончался в больнице. 41-летний житель Налбандяна был объявлен в розыск.

Житель села Налбандян задержан, он подозревается в убийстве одного полицейского и попытке убийства еще четверых, сообщил представитель Следственного комитета Армении.

По версии следователей, мужчина хранил оружие в автомобиле своего брата и при виде полицейских открыл по ним "беспорядочный огонь из автомата".

Задержанный дал признательные показания. Полицейские признаны пострадавшими и допрошены, пишет сегодня News.am.

Раненый полицейский Артур Айвазян прооперирован и остается в стационаре, его жизнь вне опасности, сообщил изданию пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян. "Состояние полицейского стабильное", - сказал он.

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Примечание:

"Пашинян: место ареста российского военного не имеет значения", "Потерпевшая сторона потребовала нового расследования массового убийства в Гюмри", "Учения с участием российских военных прошли в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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