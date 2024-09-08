Полицейский убит при перестрелке в армянском селе

08 сентября 2024, 01:32

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Силовики приехали в село Налбандян к гражданину, который, согласно оперативным сведениям, хранит у себя незаконно оружие. Мужчина открыл по полицейским огонь, убив одного и ранив другого. Он объявлен в розыск.

Капитан полиции Айрапет Степанян убит в ходе перестрелки в селе Налбандян.

По данным следствия, в отдел полиции Армавира 7 сентября поступили оперативные сведения о том, что у жителя Налбандяна незаконно хранится оружие и боеприпасы. Полицейские выехали на место, упомянутый гражданин без предупреждения начал стрелять в них. В результате двое полицейских получили ранения, пишет News.am.

Один из полицейских умер в больнице, не приходя в сознание. Второй остается в медучреждении.

По подозрению в убийстве и попытке убийства объявлен в розыск 41-летний житель Налбандяна, информирует "Панорама".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня в Баку при задержании подозреваемого погибли трое полицейских и один гражданский.

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