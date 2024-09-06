Прокуратура Азербайджана. Фото: https://azertag.az/ru/xeber/generalnaya_prokuratura_azerbaidzhana_prizvala_mezhdunarodnyh_i_zarubezhnyh_partnerov_k_sotrudnichestvu_v_svyazi_s_ekologicheskimi_prestupleniyami_armenii-2703076

06 сентября 2024, 10:43

Прокуратура сообщила о суициде азербайджанского солдата

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Военнослужащий Вели Аббасов покончил с собой, начато расследование, сообщила военная прокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", за первые шесть месяцев 2024 года 17 азербайджанских военнослужащих умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в боевых действиях в Карабахе в сентябре 2023 года, заявил Каспийский институт военных исследований. Из этих 17 военнослужащих трое совершили самоубийства, указали авторы отчета.

В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве военнослужащего Вели Аббасова, говорится в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» сообщении Военной прокуратуры Азербайджана.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и тело погибшего. Возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, отмечается в сообщении.

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Примечание:

"Военная прокуратура сообщила о суициде солдата в Азербайджане", "Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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