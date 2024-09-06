Прокуратура сообщила о суициде азербайджанского солдата

06 сентября 2024, 10:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Вели Аббасов покончил с собой, начато расследование, сообщила военная прокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", за первые шесть месяцев 2024 года 17 азербайджанских военнослужащих умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в боевых действиях в Карабахе в сентябре 2023 года, заявил Каспийский институт военных исследований. Из этих 17 военнослужащих трое совершили самоубийства, указали авторы отчета.

В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве военнослужащего Вели Аббасова, говорится в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» сообщении Военной прокуратуры Азербайджана.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и тело погибшего. Возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, отмечается в сообщении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.