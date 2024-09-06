Трое жителей Ставрополья осуждены по делу о сожжении Библии

06 сентября 2024, 04:54

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Двум жителям Ставропольского края, которые сожгли на камеру Новый завет, суд назначил реальные сроки в колонии, а третий, несовершеннолетний, получил условное наказание.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая три жителя Новоалександровска были задержаны за публичное сожжение Нового Завета, они подозреваются в оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Видео с извинениями двух участников инцидента с сожжением Нового Завета в Ставропольском крае опубликовал губернатор Владимир Владимиров и сообщил, что один из участников инцидента - несовершеннолетний. Молодые люди признали вину и пообещали больше так не делать. 4 мая суд арестовал трех молодых людей по делу об оскорблении религиозных чувств и хулиганстве.

Следствие сообщило, что двоим из арестованных предъявлено обвинение в оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса России) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России), а третьему обвинение будет предъявлено позднее. Обвиняемым грозят реальные сроки, указал юрист.

Суд в Ставропольском крае признал всех трех участников сожжения Нового завета в Новоалександровске виновными в оскорблении чувств верующих и хулиганстве.

Согласно версии следствия и суда, обвиняемые руководствовались одновременно хулиганскими побуждениями и мотивами религиозной ненависти. Зафиксировав свои действия на видео, они опубликовали запись в мессенджере, "публично оскорбив религиозные чувства верующих", говорится в публикации регионального управления СКР.

Одного из совершеннолетних участников сожжения Нового завета суд приговорил к двум годам лишения свободы, второму назначено два года и два месяца заключения. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Третий обвиняемый, несовершеннолетний, получил один год 10 месяцев лишения свободы условно.

Комментариями обвиняемых и их адвокатов относительно приговора и планов обжалования "Кавказский узел" пока не располагает.

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