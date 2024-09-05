Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Арменией

05 сентября 2024, 13:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило Минобороны Азербайджана. Армения отвергла эти обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 августа Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих боевых позиций в направлении Ордубадского района Нахичеванской автономной республики. Военное ведомство Армении опровергло это сообщение.

Сегодня в 09.55 (08.55 мск) армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении населенного пункта Зивель Кельбаджарского района, сообщило Минобороны Азербайджана.

Обстрел велся с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Йухары Загалы Басаркечярского района (села Ахпрадзор Гегаркуникской области Армении), сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Военные Азербайджана открыли ответный огонь, уточнило министерство.

Армянское оборонное ведомство опровергло заявление Минобороны Азербайджана, напомнив о предложении кабмина Армении создать совместный механизм для расследования случаев нарушения режима прекращения огня.

"Сообщение Азербайджана о том, что якобы 5 сентября в районе 09.55 армянские вооруженные силы открыли огонь по азербайджанским позициям в восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности", – сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.