05 сентября 2024, 13:40

Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Арменией

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило Минобороны Азербайджана. Армения отвергла эти обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 августа Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих боевых позиций в направлении Ордубадского района Нахичеванской автономной республики. Военное ведомство Армении опровергло это сообщение.

Сегодня в 09.55 (08.55 мск) армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении населенного пункта Зивель Кельбаджарского района, сообщило Минобороны Азербайджана.

Обстрел велся с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Йухары Загалы Басаркечярского района (села Ахпрадзор Гегаркуникской области Армении), сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Военные Азербайджана открыли ответный огонь, уточнило министерство.

Армянское оборонное ведомство опровергло заявление Минобороны Азербайджана, напомнив о предложении кабмина Армении создать совместный механизм для расследования случаев нарушения режима прекращения огня.

"Сообщение Азербайджана о том, что якобы 5 сентября в районе 09.55 армянские вооруженные силы открыли огонь по азербайджанским позициям в восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности", – сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Военная помощь Франции Еревану усилила противостояние Запада и России", "Пашинян предложил заключить с Азербайджаном договор о контроле над вооружениями", "Глава Совбеза Армении заявил об отсутствии ожиданий от ОДКБ".

Автор: Армине Мартиросян, Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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