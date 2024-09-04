Активист "Мусульманского единства" Аббасов вышел на свободу

04 сентября 2024, 14:51

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Член движения "Мусульманское единство" Эльшан Аббасов вышел на свободу, отбыв срок тюремного наказания. Аббасов был осужден на 2,5 года лишения свободы по сфабрикованному обвинению, заявили его соратник и правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Эльшан Аббасов был задержан 3 марта 2022 года в городе Барда неподалеку от места своей работы и арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Аббасов заявил, что невиновен, а наркотики ему подбросили.

Эльшан Аббасов известен религиозной просветительской деятельностью и защитой прав верующих. За участие в акции протеста в 2012 году он был приговорен к двум годам лишения свободы и, отбыв срок наказания, вступил в движение "Мусульманское единство". Когда в 2015-2016 годах были арестованы руководители ДМЕ, Аббасов стал выступать в их защиту и спустя год сам был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков и оружия и приговорен к 2,5 года лишения свободы. Выйдя на свободу, Аббасов продолжил заниматься религиозно-просветительской деятельностью среди молодежи, рассказал в марте 2022 года правозащитник Эльшан Гасанов.

Член ДМЕ Эльшан Аббасов вышел на свободу из Исправительного учреждения в городе Шеки, полностью отбыв срок тюремного наказания, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов. «Эльшан Аббасов был задержан в марте 2022 года. Ему было предъявлено обвинение по статье 234.3.1 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), которое впоследствии было переквалифицировано на мягкую статью 234.1 (незаконное хранение наркотиков в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), и он был осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы. Он полностью отбыл этот срок и вчера (3 сентября) вышел на свободу», - сказал Буньядов.

Конечно же, обвинение Эльшану Аббасову было ложным

Он назвал дело Аббасова «сфабрикованным». «Конечно же, обвинение Эльшану Аббасову было ложным. Он верующий человек, занимался благими делами, вел просветительскую работу среди молодежи. Эльшан Аббасов организовал курсы Корана в Барде для молодежи, старался духовно воспитывать молодых людей, сдерживать их от вредных привычек, в особенности от наркомании, которая в сельских районах распространена. Но именно по делу о наркотиках его арестовали. До этого его уже дважды осуждали. В 2012 году после акции в защиту хиджаба его осудили на год тюремного срока. В 2017 году Эльшана Аббасова арестовали и осудили к 2,5 года лишения свободы за «незаконное хранение оружия»", - рассказал Абульфаз Буньядов.

Он отметил, что в тюрьмах Азербайджана остаются еще около 60 членов ДМЕ. «Наша организация больше всех подвергается репрессиям. Сейчас в тюрьмах остаются около 60 членов ДМЕ, включая руководящих деятелей организации, арестованных еще в 2015 году по Нардаранским событиям. Большинство же членов ДМЕ были арестованы в 2021-2023 годах в ходе нескольких волн арестов верующих. Каждый раз, когда между Азербайджаном и Ираном отношения обострялись, начинались аресты верующих-шиитов, в том числе наших активистов. Всех поголовно обвиняли по делам о наркотиках», - отметил Буньядов.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Этого человека, как и многих других верующих, арестовали по надуманному делу

Информацию религиозного активиста подтвердил сокоординатор Союза «За свободу политзаключенным Азербайджана» Эльшан Гасанов. «Верующие у нас самая многочисленная группа среди политзаключенных. В нашем списке более 300 человек, и 216 из них верующие. При этом 57 из них - члены ДМЕ, минус вышедший на свободу вчера Эльшан Аббасов. Этого человека, как и многих других верующих, арестовали по надуманному делу о наркотиках. Людей просто голословно обвиняют в наркотиках без улик, на основе свидетельств самих полицейских. Протестно настроенных верующих власти видят для себя потенциально опасной силой, поскольку они организованы в религиозных общинах и имеют четкие идеологические ориентиры», - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Эльшан Аббасов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что вышел на свободу. Он отметил, что благодарен тем, кто его поддерживал в период тюремного заключения, и сообщил о намерении продолжать просветительскую работу.

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