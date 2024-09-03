Дело Якубова показало опасность использования цитат Басаева

03 сентября 2024, 14:20

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Включение бойца ММА из Чечни Ильяса Якубова в перечень террористов и экстремистов ограничило его в некоторых правах. Чтобы на человека завели дело об оправдании терроризма, необязательно, чтобы он высказал оправдание в буквальном смысле. Достаточно, чтобы он сформулировал посыл в этом ключе, объяснили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как информировал "Кавказский узел", 30 августа стало известно, что боец ММА из Чечни Ильяс Якубов, обвиненный в оправдании терроризма, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Ильяс Якубов был задержан в Москве в октябре 2023 года и арестован по обвинению в публичном оправдании терроризма из-за видеоролика с закадровой речью Шамиля Басаева. Спортсмен заявил, что в деле нет доказательств его причастности к преступлению, а следствие намеренно затягивается. Силовики задержали Якубова, когда он прилетел в Москву из Абу-Даби. Адвокат заявлял, что защита будет добиваться условного лишения свободы Якубова.

Включение Ильяса Якубова в перечень террористов и экстремистов лишило его некоторых прав, отметил специализирующийся на делах по экстремизму юрист Евгений Смирнов.

"Включение в реестр экстремистов и террористов происходит после привлечения человека к уголовной ответственности по одной из предусмотренных законом статей. То есть человека могут включить в него с момента привлечения к уголовной ответственности, приговор суда не нужен. Поэтому проблема здесь кроется не в высказывании, а механизме работы этого реестра, позволяющего включать в него людей и поражать их в правах до приговора суда", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил, что уже есть возбужденные по этой же статье дела за цитаты Басаева. "Сейчас возбуждается такое количество уголовных дел по обвинениям в оправдании терроризма, что уследить за какие цитаты и слова привлекают людей просто невозможно", – отметил он.

Боец ММА из Чечни Ильяс Якубов - не первый, кто обвиняется в оправдании терроризма за упоминание Шамиля Басаева, отметил глава Исследовательского центра "Сова" (ранее - региональная общественная организация Информационно-аналитический центр «Сова», признана иностранным агентом и в 2023 году ликвидирован - прим. "Кавказский узел") Александр Верховский.

"Был такой случай, когда гражданин Асланбек Хасханов обвинялся в оправдании терроризма за то, что приводил в пример Шамиля Басаева и говорил, что следует быть как он. В деле не отмечается, приводил ли он какие-то цитаты Басаева, но вот он ставил его в пример. Он уже сидел к этому моменту, был осужден по этой же статье и потом его вновь обвинили по той же статье. Согласно приговору, он ссылался на Басаева как на пример для подражания", – рассказал Верховский корреспонденту "Кавказского узла".

Упоминание любого террориста в данном контексте может стать поводом для возбуждения дела, продолжил он.

"Дело не в том, что он таким образом распространил материалы о человеке, который является террористом. Состав статьи – это когда человек какими-то своими словами или действиями оправдывает террористическую деятельность. Он мог распространить монолог и сказать, что вот так нельзя. Не обязательно оправдать терроризм, говоря об этом буквально, достаточно сделать так, чтобы посыл был понятен. В этом случае вопрос не в том, что это Басаев и не в том, что он говорит. Вопрос в том, что там цитата человека, который занимался террористической деятельностью, призывал бороться против России", – пояснил аналитик.

Правозащитник из Чечни на условиях анонимности отметил, что считает обвинение в адрес Ильяса Якубова абсурдным. "Такие цитаты приводятся во многих материалах СМИ, но никого за это не преследуют. Видимо кто-то захотел поднять показатели работы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Аналитик пояснил, что ранее не слышал о делах, в рамках которых обвинение строилось вокруг цитат Басаева. "Но не исключаю, что такие случаи могли быть", – добавил он.

Адвокат Якубова Абдул-Керим Тарамов отказался комментировать ситуацию.

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