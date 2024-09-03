Нефтяник погиб при пожаре на морской платформе в Азербайджане

03 сентября 2024, 07:46

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В результате пожара на морской платформе №4 погиб сотрудник управления специализированной нефтедобывающей техники Рафиг Иса оглу Исламов, сообщили в госкомпании "Азнефть".

По данным производственного объединения (ПО) "Азнефть", 2 сентября на морской платформе №4 Нефтегазодобывающего управления "28 Мая" государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) произошел пожар. На место происшествия были направлены пожарные суда, которые предотвратили распространение огня – пожар был потушен.

В результате происшествия погиб сотрудник управления специализированной нефтедобывающей техники №1 ПО "Азнефть" Рафиг Иса оглу Исламов 1960 года рождения. Подсчитывается ущерб и оцениваются обстоятельства инцидента, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник "Азнефти".

"Кавказский узел" также писал, что на морских платформах в Азербайджане периодически происходят чрезвычайные происшествия. 15 декабря 2016 года на нефтесборном пункте №3 нефтегазодобывающего управления имени Нариманова ПО "Азнефть" в Каспийском море десять нефтяников пропали после обрушения эстакады. 5 декабря 2015 года на нефтяной платформе месторождения "Нефт дашлары" в море смыло жилой вагончик, в котором находились трое нефтяников. Также в декабре 2015 года на каспийском нефтяном месторождении "Гюнешли" возник пожар, его тушение было затруднено штормовым ветром. 33 человека во время пожара были эвакуированы, еще 30 рабочих спасти не удалось.

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