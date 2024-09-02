Информация о деле Гаджиева заинтересовала махачкалинцев

02 сентября 2024, 19:33

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Многие из прохожих фотографировали пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева и сканировали QR-код, чтобы узнать больше о его преследовании, рассказал заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Гаджиев продолжает писать статьи под арестом и публиковаться в "Черновике".

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 2 сентября, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

<p">Пикет в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева длился около часа и вызвал интерес махачкалинцев, сообщил организатор акции, заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Сегодня было спокойно. Полиция проверила документы. Никаких эксцессов не было. Многие прохожие выразили интерес, фотографировали пикет. Вероятно, сами хотят разместить о нем в соцсетях информацию. Некоторые QR-код сканировали,чтобы узнать побольше", - рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Он сообщил также, что на сайте "Черновика" 31 августа была размещена очередная статья Абдулмумина Гаджиева, написанная им в СИЗО. "В статье он описал то, чем должен заниматься человек, который собирается стать студентом, учиться в вузе. Получилось, что эта статья оказалась приурочена к 1 сентября, ко дню знаний ", - сказал Магомедов.

В статье, которая озаглавлена" Будь уважителен со всеми, кто тебя учит. Советы будущему студенту от Абдулмумина Гаджиева" и опубликована в разделе "Религия", Гаджиев рекомендует студентам, которые получают исламское образование. В частности, он советует тщательно выбирать специализацию, но не пренебрегать и знаниями, которые выходят за ее пределы. "Выбор специализации не означает, что у тебя должны быть пробелы в других направлениях. Ты должен на определённом уровне изучить каждую шариатскую науку: взять базу, разбираться в терминах, уметь работать с источниками", - пишет Гаджиев. Также он, в частности, рекомендует изучать "высокий арабский", не пренебрегать современными технологиями и делать замечания тем, чье поведение не соответствует нормам ислама.

Защитникам Гаджиева информация о дате апелляции не поступала. "Нас пока не извещали об этом" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов Гаджиева.

Супруга Гаджиева Дана Сакиева сообщила, что у мужа все стабильно. "Ждём даты апелляции. Каких- то жалоб и проблем у него нет", сказала она.

Напомним, пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. В апреле стало известно, что Гаджиев, Тамбиев и Ризванов закончили изучать материалы дела и протоколы заседаний перед рассмотрением апелляционной жалобы.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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