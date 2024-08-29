29 августа 2024, 01:57

Дошло до суда дело о махинациях с землей нацпарка "Приэльбрусье"

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Жительница Кабардино-Балкарии предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении участка земли федеральной собственности в национальном парке "Приэльбрусье"”. 

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году предприниматели, владевшие небольшими кафе, мини-отелями и пунктами проката в Приэльбрусье, получили предписания о сносе своих строений: объекты, существовавшие не одно десятилетие, были признаны незаконными. Позднее, в 2022 году, жителями Эльбрусского района активно обсуждались сделки по продаже курортных земель, когда силовики провели в муниципалитете серию обысков.

Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков нацпарка были остановлены в 1990-е годы, а фактически уточнение границ началось только в 2019 году. В результате возникло множество земельных споров: некоторые участки были "вырваны" из состава охраняемой территории, частично земли нацпарка оказались землями населенных пунктов, а отдельные земли населенных пунктов стали территорией нацпарка. 

Эльбрусский районный суд в Кабардино-Балкарии рассмотрит уголовное дело жительницы республики, обвиненной в мошенничестве. Согласно версии обвинения, женщина незаконно приобрела право на участок земли в нацпарке "Приэльбрусье". 

Дело касается участка на территории поляны Азау, оцененного в сумму более 1,2 млн рублей. Как утверждает обвинение, женщина через суд добилась признания права собственности на этот участок, предоставив "недействительное постановление главы администрации района от 1999 года". 

В 2020 году Росреестр зарегистрировал за обвиняемой право собственности на участок, и она  распорядилась им по своему усмотрению, утверждает прокуратура. По информации ведомства, участок прежде принадлежал Российской Федерации. 

Впоследствии судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кабардино-Балкарии отменила решение районного суда о признании права собственности на участок, пишет "Интерфакс-Юг". 

Жительнице Кабардино-Балкарии вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России). Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

Комментариями от обвиняемой или ее адвоката относительно версии прокуратуры "Кавказский узел" пока не располагает. 

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

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Примечание:

"Активист пожаловался на стоки канализации в нацпарке "Приэльбрусье", "Активисты сообщили о вырубке десятков деревьев в нацпарке "Приэльбрусье", "Полиция обратила внимание на разорение древних захоронений в Кабардино-Балкарии". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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