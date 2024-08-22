22 августа 2024, 03:47

Human Rights Watch призвала власти Грузии расследовать нападения на активистов

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Нападения на активистов, которые участвовали в акциях протеста против закона об иноагентах, расследуются неэффективно, заявила правозащитная организация Human Rights Watch, которая призвала власти Грузии прекратить потворствовать политически мотивированному насилию.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. В ходе акций протеста были задержаны десятки людей. Юрист Анна Гахокидзе заявила, что суды в Грузии выносят наказания участникам акций протеста против закона об иноагентах, несмотря на наличие доказательств их невиновности.

Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны, однако парламент 28 мая преодолел его, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Грузинские власти до сих пор не обеспечили эффективное расследование насильственных нападений на гражданских и политических активистов за последние месяцы, говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch.

По данным организации, с конца апреля по июнь не менее десятка активистов получили травмы во время нападения неизвестных. Большинство нападений было совершено в общественных местах в присутствии свидетелей и камер видеонаблюдения. Несмотря на это, полиция не выявила и не арестовала подозреваемых. И есть тревожные признаки того, что полиция не предпринимает необходимых следственных действий для привлечения виновных к ответственности.

В заявлении отмечается, что многие из пострадавших выступали против закона об «иностранных агентах». "Практика преследования и запугивания активистов, независимых СМИ и критиков правительства, если она останется безнаказанной, рискует подтолкнуть злоумышленников к эскалации насилия перед предстоящими выборами в Грузии", - заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Правозащитники отмечают, что их грузинские коллеги и СМИ задокументировали более десятка случаев нападений. Адвокаты пострадавших регулярно обращались к следователям, но не получали никаких данных о том, что власти установили подозреваемых.

Организация упомянула один из случаев нападения. 2 мая на акции против закона об иноагентах подвергся насилию Николоз Бутхузи. Полиция допросила его в начале июня, но власти не признали его потерпевшим, отказав ему и его адвокату в праве запросить доступ к материалам расследования. "Нападавшие были без масок, а местные СМИ сообщали номерные знаки автомобилей, на которых находились нападавшие. Тем не менее, никто до сих пор не был идентифицирован или арестован в связи с нападением", - пишет НПО.

Полиция отказалась принять наши доказательства

Адвокат Бутхузи Анна Гахокидзе, которая работает в НПО "Институт исследования демократии" рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что единственный допрос в полиции по делу ее подзащитного был в начале июня. "Мы предоставили все документы по делу, запись момента нападения и другие свидетельства. Но полиция отказалась принять наши доказательства. Полиция сказала, что они могут приобщить доказательства этого дела только по решению суда", - рассказала Гахокидзе.

Еще один упомянутый Human Rights Watch случай - нападение на Зураба Бердзенишвили. Согласно больничным документам, у него были сломаны нос и кости лица под правым глазом. "Полиция допросила Бердзенишвили после его освобождения, возбудила уголовное дело по факту насилия, совершенного группой лиц, и угрозы убийством, а прокуратура признала его жертвой преступления. Однако, по словам Бердзенишвили, властям потребовались недели, чтобы получить видеозаписи с частных камер наблюдения на месте преступления, а в августе Зука заявил, что полиция до сих пор не установила и не арестовала ни одного подозреваемого", - пишет НПО.

Разумеется, ничего расследовать не будут

Отец Зураба, лидер Республиканской партии Грузии Давид Бердзенишвили рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что дело о нападении не расследуется. "Я так и ожидал. Разумеется, ничего расследовать не будут", - отметил он.

Human Rights Watch упомянула и другие случаи нападения. По мнению организации, грузинские власти должны оперативно, тщательно и эффективно расследовать эти случаи, привлечь виновных к ответственности и публично и недвусмысленно осудить политически мотивированное насилие. «Безнаказанность за нападения на критиков правительства является безошибочным сигналом о том, что власти потворствуют политически мотивированному насилию, когда оно служит их интересам», - сказал Хью Уильямсон.

Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния"

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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Примечание:

"Семеро противников закона об иноагентах оштрафованы в Грузии", "Зурабишвили предложила партиям объединить усилия ради европейского будущего", "Аналитики сочли санкции США лишь началом давления Запада на "Грузинскую мечту".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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