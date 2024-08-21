Задержанный на акции против закона об иноагентах россиянин освобожден в Грузии

21 августа 2024, 04:07

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Гражданин России Андрей Раутберг, задержанный в Тбилиси на акции против закона об иноагентах, оштрафован и освобожден спустя более чем три месяца после задержания.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая полицейские в Тбилиси задержали гражданина России Андрея Раутберга, он обвинен в нападении на силовика и порче видеокамер во время митинга противников закона об иноагентах.

Гражданин России Андрей Раутберг освобожден в Грузии, в изоляторе он провел 3,5 месяца. В итоге его оштрафовали и освободили, пишет 20 августа "Грузия-онлайн".

По словам Раутберга, его сначала обвинили в том, что он повредил камеру и кидал в полицейских различные предметы. Потом осталось только обвинение в порче камеры, так как нападение на полицейских не удалось доказать. Россиянин также заявил, что не ломал камеру, а только повредил ее, но с адвокатом они решили не оспаривать доводы экспертов, так как это может затянуть дело.

Раутберг также сообщил, что его защищал адвокат Шота Тутберидзе из НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии", который узнал о задержании и сам приехал в КПЗ. Правозащитники из неизвестного ему НПО также заявили о готовности оплатить штраф.

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН. 15 июля 2024 года Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах по причине его несоответствия Конституции.

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