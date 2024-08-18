Защита раскритиковала версию следствия по делу Фамиля Халилова

18 августа 2024, 16:57

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Адвокат Фамиля Халилова назвал неправдоподобной версию следствия о том, что парализованный критик властей Азербайджана торговал наркотиками.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа парализованный Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, объявил голодовку в знак протеста против ареста. Халилов третьи сутки продолжает голодовку, но сотрудники не ухаживают за ним, сообщила 17 августа супруга активиста.

Фамиль Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 2 мая Халилова задержали и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Из-за недостаточного ухода у Фамиля Халилова начался некроз тканей в парализованных руках, сообщила 28 мая его супруга. 26 июля следствие отчиталось о завершении расследования дела Халилова.

Хотя следствие по делу Фамиля Халилова завершено, обвинительный акт не передан защите, и адвокат с ним не ознакомился, поэтому дата суда не назначена, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемого Бахруз Байрамов.

Халилов с парализованными обеими руками не может заниматься хранением и продажей наркотиков

Версию следствия адвокат считает необоснованной. «Обвинение незаконное, факты фальшивые. Халилов с парализованными обеими руками не может заниматься хранением и продажей наркотиков, а если бы он руководил таким процессом, тогда следствие должно найти исполнителя указаний парализованного Фамиля», - сказал адвокат.

Он отметил, что у защиты есть другие факты в пользу обвиняемого, и они будут представлены в суде.

О том, что обвинение сфабриковано, супруга Халилова заявила после его задержания в доме, который арендует семья. Она подчеркнула, что силовики сначала вывели Фамиля из дома, а затем вернули обратно и тогда стали снимать его на видео. "Они велели мужу подниматься на второй этаж. Фамиль им сказал, что восемь месяцев живет в этом доме и ни разу не был на втором этаже, потому что не может подниматься по лестнице. Они силой подняли мужа. Там следователь вынул с полки комода сверток в зеленой салфетке. Он сказал, что в нем содержится "что-то тяжелое". Я им настойчиво говорила, что это не принадлежит нам. Как потом оказалось, они написали в документах, что обнаружили наркотики", – рассказала супруга Халилова.

Адвокат не исключил, что Фамиля Халилова могут приговорить к реальному лишению свободы, хотя закон позволяет заменить лишение свободы на альтернативное наказание. "Если Халилова заключили в изолятор на срок следствия, то вполне могут по такой же логике осудить на длительный срок реального заключения", - сказал Бахруз Байрамов.

Он отметил, что не встречался с подзащитным после начала его голодовки, у них запланирована встреча на завтра, 19 августа.

Напомним, 22 мая, после отказа в переводе под домашний арест, Халилов также объявил голодовку. На третьи сутки руководство СИЗО убедило его прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, рассказал адвокат.

Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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