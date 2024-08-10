Оставлено в силе решение по иску журналиста Бабалы о клевете

10 августа 2024, 19:52

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Апелляционная инстанция в Баку оставила в силе решение по иску журналиста Хафиза Бабалы, требующего признать клеветой публикацию о нем в эфире телеканала ATV.

Как писал "Кавказский узел", журналист-расследователь Хафиз Бабалы, арестованный по обвинению в контрабанде, потребовал опровержений от провластных изданий, которые опубликовали информацию о том, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров. Не получив опровержений, Бабалы подал иски о клевете с требованием возмещения морального ущерба. 30 апреля суд не удовлетворил иск Бабалы к общенациональному частному телеканалу ATV.

Представитель ATV в суде сослался на статью 77 закона "О медиа", указав, что телеканал не несет ответственности за достоверность информации, потому что текст был взят из Qafqazinfo.az. Адвокат Бабалы Расул Джафаров возразил, что ссылка на статью 77 неуместна, поскольку Qafqazinfo.az не информагентство, а интернет-газета, и ее публикация не была официальным сообщением какого-либо государственного органа или частной, муниципальной или общественной организации.

В Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы Хафиза Бабалы на решение Сабаильского райсуда от 30 апреля, не удовлетворившего иск к телекомпании ATV. Сам Бабалы участвовал в заседании по видеосвязи, так как находится под арестом по делу Abzas Media, сообщает Turan.

Суд первой инстанции не провел объективного расследования, сообщил адвокат Расул Джафаров. Он напомнил, что считает несостоятельными доводы представителя ATV о том, что информация была взята с сайта Qafqazinfo.az, поскольку по закону СМИ не освобождается от ответственности за распространение информации другого СМИ.

Однако апелляционный суд не удовлетворил жалобу. Хафиз Бабалы намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана, пишет агентство.

Напомним, 28 декабря 2023 года новостное издание Qafqazinfo.az опубликовало сообщение, в котором утверждалось, что привлеченный к уголовной ответственности по делу Abzas Media Хафиз Бабалы долгие годы "в рамках грантовых проектов устанавливал связи с иностранными организациями и фондами, по их заданию вел расследования, готовил статьи". Этот же текст был опубликован на сайте газеты "Ики сахиль" и озвучен вечером того же дня на общенациональном частном телеканале ATV.

7 мая на заседании по иску Бабалы к сайту Qafqazinfo.az журналист назвал вымыслом публикацию издания о нем. 13 мая Хатаинский райсуд Баку не удовлетворил аналогичный иск Хафиза Бабалы к газете "Ики сахиль".

Хафиз Бабалы – один из шести сотрудников интернет-издания Abzas Media, арестованных по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 9 июля суд продлил срок ареста Бабалы до 20 сентября – даты, до которой продлен и общий срок следствия по делу Abzas Media.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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