Прокуратура Южной Осетии начала расследовать фальсификации выборов

06 августа 2024, 18:29

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Уголовное дело о фальсификации выборов на участке во Владикавказе расследуется после проверки по заявлению партии "Единая Осетия", сообщила Генпрокуратура Южной Осетии. По версии ведомства, на большинстве признанных недействительными бюллетеней стояли отметки за партию "Ныхас".

Как писал "Кавказский узел", на выборах в Южной Осетии зафиксированы массовые нарушения, в частности, подвоз и подкуп избирателей. Самым вопиющим случаем стала подмена чернил на участке во Владикавказе, заявила партия "Единая Осетия". Представители партии заявили, что не будут принимать участия в работе парламента, пока итоги голосования на участке в Северной Осетии не будут пересмотрены. 12 июня "Единая Осетия" потребовала пересчета голосов, указав, что Компартия, получившая по итогам выборов два мандата в парламенте, в действительности не преодолела проходной барьер в 7%. Верховный суд Южной Осетии отклонил иск партии "Единая Осетия" о фальсификации итогов голосования на парламентских выборах, после чего партия обвинила суд в нарушении прав избирателей.

Генеральная прокуратура Южной Осетии по результатам доследственной проверки, проведенной по заявлению республиканской политической партии "Единая Осетия", начала расследование уголовного дела по статье 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования путем порчи бюллетеней, приведшая к невозможности определить волеизъявление избирателей).

По версии следствия, при проведении выборов депутатов парламента Южной Осетии восьмого созыва 9 июня, на избирательном участке №73, расположенном во Владикавказе в Доме культуры металлургов, "в одной из кабин для голосования неустановленное лицо подменило стержень шариковой ручки на стержень с исчезающими чернилами". В результате признаны недействительными 695 (шестьсот девяносто пять) избирательных бюллетеней, на которых исчезли чернильные отметки в квадратах для голосования, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура указала, что при предварительном исследовании признанных недействительными бюллетеней выяснилось, "что в первую тройку политических партий, напротив наименования которых в бюллетенях обнаружено механическое воздействие, а чернильный след исчез, входят: политическая партия "Ныхас" – 403 бюллетеня; политическая партия "Народная партия" – 146 бюллетеней; республиканская политическая партия "Единая Осетия" – 47 бюллетеней".

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