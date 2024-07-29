Юристы сочли предпочтительным для Журавеля нахождение в СИЗО

29 июля 2024, 00:30

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Отбывание наказания в СИЗО в качестве альтернативы колонии в ряде случаев может облегчить положение осужденного, в частности, он подвергается меньшему риску со стороны других осужденных, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники, комментируя ситуацию с Никитой Журавелем. Правозащитники Оюб Титиева не согласен с такой точкой зрения, отметив, что условия содержания в СИЗО схожи с крытым режимом.

Как писал "Кавказский узел", осужденный за сожжение Корана волгоградец Никита Журавель после вступления приговора в силу остался в СИЗО Грозного, где отбывает наказание и работает в хозблоке, сообщила адвокат. Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает такую возможность в "исключительных случаях". 27 февраля суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. Защита тогда заявила, что обжалует приговор. Однако 25 июля стало известно, что Журавель не стал его обжаловать.

Апелляционная инстанция может пересмотреть приговор Никите Журавелю, если подтвердится, что он сжег не Коран, а перевод смыслов Корана, но в случае умышленного оскорбления чувств верующих изменение приговора маловероятно, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Хотя время пребывания в СИЗО и будет вычтено из срока наказания, но Журавель в колонии все время будет подвергаться риску нападения со стороны последователей религии, отметили в комментариях читатели "Кавказского узла". Ранее министр юстиции Константин Чуйченко предложил после приговора направить Журавеля в исправительную колонию региона с преобладанием мусульман. Владимир Путин 13 июня 2023 года заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Осужденный Никита Журавель согласился с приговором и не обжаловал его в апелляционной инстанции, рассказала 28 июля корреспонденту «Кавказского узла» представитель его защиты.

«Дело у нас закончилось еще в конце февраля, приговор вступил в законную силу, делом Никиты я больше не занимаюсь. В апелляционном порядке приговор не обжаловался, с приговором он согласился. Моя работа выполнена, Никиту я больше не посещаю. Он действительно отбывает наказание в СИЗО Грозного, где трудится в отряде хозобслуживания», - рассказала адвокат Юлия Антонова.

Она также отметила, что ей не известно о физическом здоровье ее бывшего подзащитного. «Никиту я давно не видела, поэтому как он сейчас, а также поступают ли ему какие-то угрозы - я не знаю», - заключила адвокат.

Большинство опрошенных «Кавказским узлом» правозащитников и юристов оценили решение оставить Журавеля отбывать наказание в СИЗО Грозного благоприятным исходом.

В случае, если осужденный соглашается сотрудничать с администрацией и заключает определенное негласное соглашение, ему предоставляется возможность остаться в СИЗО, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат московской коллегии адвокатов Алексей Голенко.

«Это практикуется как в Москве, так и в других регионах. Такой осужденный выполняет работу как обслуживающий персонал администрации СИЗО, например, развозит пищу. Вероятно, он [Журавель] заключил соглашение с администрацией. Скорее всего, были достигнуты определенные договоренности, и он не отправляется в колонию. Иных законных способов остаться в СИЗО не существует», - заявил адвокат, добавив, что это зачастую «приводит к условно-досрочному освобождению, поощрениям, благодарностям».

Отбывание наказания в СИЗО в качестве альтернативы колонии в ряде случаев может облегчить положение осужденного, отметил адвокат. «Все индивидуально. В некоторых случаях пребывание в СИЗО может быть хуже, в других - лучше. Важно учитывать индивидуальные особенности заключенного. Если конкретно рассматривать Журавеля, есть процедура в исправительных учреждениях, когда заключенный заявляет администрации об угрозе опасности. Его помещают в одиночную камеру или изолятор, чтобы его не избили или не нанесли другой вред. Думаю, он выбрал СИЗО, чтобы избежать лишних перемещений. Пребывание в СИЗО или колонии также зависит от возможных угроз. В колонии могут возникнуть дополнительные угрозы со стороны других осужденных или представителей преступного мира. К нему могут применять различные методы унижения, насилия. И тут неизвестно, с какой стороны ему больше угрожает опасность – со стороны государственной машины или представителей другой религии, преступного мира, кого могло задеть его преступление», - заявил адвокат.

Решение оставить Журавеля в СИЗО адвокат оценил, как благоприятное для осужденного. «У него другие условия, он может перемещаться по СИЗО. И для него это скорее благоприятный исход, чем если он поедет по этапу и встретится с представителями ислама, у кого к нему могут возникнуть вопросы, или в колонии. И чем это закончится - непонятно», - сказал собеседник.

Отвечая на вопрос о воздействии на осужденного со стороны следствия, в случае, если он остается в СИЗО, адвокат отметил, что такая возможность у оперативных сотрудников есть и в случае его этапирования в колонию. «У них есть возможности и в колонии это делать. Я знаю такие случаи. И в колонию могут прийти и также сделать что угодно под предлогом, что новая проверка, материал завести недолго и также его вывезти. Тут особой разницы нет, если захотят на него оказать давление. Но тут больше опасности, что давление будет от других осужденных по такой статье, поскольку сам он парень робкий», - заключил адвокат.

Аналогичное мнение высказал и член ОНК Москвы, попросивший не называть его имени.

«В СИЗО лучше, потому что там все одинаковые, а в колонии опускают, унижают. Люди хотят остаться в СИЗО, чтобы не этапировали в колонию. Это если говорить о Москве. В СИЗО они 24 часа под наблюдением, а в колонии уже другая жизнь, которую зачастую определяют неформально выстроенные связи и иерархия среди заключенных», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что ошибочно называть решение оставить Журавеля в СИЗО «ужесточением наказания». «В СИЗО оставляют отбывать наказание, если его берут в хозроту. Многие хотели бы оставаться в хозчасти, выполнять какие-то работы по ремонту, электрике, работать на кухне, в прачечной. Обычно они живут отдельно, не как заключенные. В СИЗО для Журавеля будет определенно безопаснее, чем отправиться в колонию в Чернокозово», - заключил правозащитник.

Режим в СИЗО более строгий, чем в колонии, заявил в свою очередь корреспонденту «Кавказского узла» чеченский правозащитник Оюб Титиев.

«Условия содержания в СИЗО схожи с крытым режимом, это тяжелый режим. СИЗО в любом случае худший вариант. Во-первых, не престижно, они там на хозработах. В каждом СИЗО есть такой контингент. Во-вторых, их там мало, и они под пристальным вниманием. То, что там человек менее защищен - это правда», - сказал Титиев.

Напомним, 20 мая 2023 года силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. После задержания Журавеля глава СКР распорядился передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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