Перестрелка на границе актуализировала вопрос о борьбе с оборотом оружия в Абхазии

02 июля 2024, 03:35

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Перестрелка на КПП "Псоу" носила сугубо бытовой характер, однако она обострила вопрос о необходимости борьбы с незаконным хранением и оборотом оружия в Абхазии, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Они поспорили о том, насколько эффективно ведется эта борьба.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в Гагрском районе рядом с российско-абхазской границей. В числе пострадавших есть ребенок. 24 июня силовики отчитались о задержании четверых подозреваемых в причастности к перестрелке, еще трое находились в розыске. 25 июня силовики заявили, что задержаны еще трое подозреваемых. 27 июня Гагрский районный суд арестовал трех человек, еще трое арестованы на следующий день.

Согласно версии силовиков, два жителя Абхазии, братья Камлия, 23 июня выехали на автомобиле из Сухума в сторону российской границы. Их преследовали шесть человек на другом автомобиле: у братьев был давний конфликт с преследователями из-за земельного участка. Близ КПП "Псоу" преследователи открыли стрельбу из автоматов по машине Камлия и ранили одного из братьев, тогда как второй стал отстреливаться из пистолета. Позже он перешел границу, где его задержали российские силовики. Три человека, в том числе погибший, были случайными жертвами инцидента, сообщило 27 июня издание JAMnews.

Перестрелка на КПП "Псоу" не связана с событиями в Дагестане, как и с внутриполитическими проблемами в Абхазии, заявил 1 июля корреспонденту "Кавказского узла" лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия. «Это чисто бытовая ситуация, все уже задержаны», - подчеркнул он.

Журналист Роин Агрба также отметил, что речь идет о перестрелке на бытовой почве. «Кажется, речь шла об имущественном споре», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт, изучающий Абхазию и пожелавший сохранить свою анонимность, оценил произошедшее как "чисто криминальную разборку". "Только, к сожалению, там подстрелили другого человека», - отметил он в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

При этом аналитики высказали различные мнения касательно того, насколько эффективно ведется борьба с нелегальным оборотом и хранением оружия в Абхазии. Темур Гулия считает, что борьба довольно успешна. «Но в любой стране, даже самой благополучной, бывают такие исключения, когда оружие оказывается не у тех людей», - заявил он.

Эксперт по Абхазии, напротив, считает, что борьба с нелегальным хранением оружия в Абхазии – фикция. «Привлекают к ответственности, если человек совсем уж попался или его нужно привлечь. Я полагаю, что оружия на руках у населения полно, лет еще на 20 хватит. И не только стрелкового», - отметил он.

Правительство может говорить все что угодно, но никакой борьбы с хранением оружия нет.

Роин Агрба также отметил, что никакой особой борьбы с хранением оружия не ведется. «Правительство может говорить все что угодно, но никакой борьбы с хранением оружия нет. Если что и проводится, то больше для имитации бурной деятельности», - подчеркнул он.

Упомянув недавнюю историю с арестом ветерана войны в Грузией за якобы незаконное хранение оружия, Агрба заметил, что в этом случае правоохранительные органам пришлось «краснеть перед обществом», поскольку, согласно принятой в Абхазии «швейцарской» концепции армии, ветераны имеют право держать у себя дома стрелковое оружие.

Напомним, что 20 июня стало известно, что Генпрокуратура Абхазии поручила провести проверку после обнародованного в соцсетях видео, на котором силовик избивает задержанного, и возбудить уголовное дело. Аналитики отметили резонанс в обществе в связи с данным инцидентом, а также отметили, что насилие со стороны силовиков стало нормой в республике.

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