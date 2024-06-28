Три участника перестрелки на границе арестованы в Абхазии

28 июня 2024, 20:09

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Гагрский районный суд арестовал еще троих участников перестрелки на КПП "Псоу" по делу об убийстве и покушении на убийство, общее число арестованных достигло шести.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в Гагрском районе рядом с российско-абхазской границей. В числе пострадавших есть ребенок. 24 июня силовики отчитались о задержании четверых подозреваемых в причастности к перестрелке, еще трое находились в розыске. 25 июня силовики заявили, что задержаны еще трое подозреваемых. 27 июня Гагрский районный суд арестовал трех человек

Согласно версии силовиков, два жителя Абхазии, братья Камлия, 23 июня выехали на автомобиле из Сухума в сторону российской границы. Их преследовали шесть человек на другом автомобиле: у братьев был давний конфликт с преследователями из-за земельного участка.Близ КПП "Псоу" преследователи открыли стрельбу из автоматов по машине Камлия и ранили одного из братьев, тогда как второй стал отстреливаться из пистолета. Позже он перешел границу, где его задержали российские силовики. Три человека, в том числе погибший, были случайными жертвами инцидента, сообщило 27 июня издание JAMnews.

Суд Гагрского района Абхазии удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте троих граждан Абхазии, подозреваемых в инциденте со стрельбой на КПП "Псоу" 23 июня, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на данные районной прокуратуры.

"Сегодня суд по ходатайству районной прокуратуры принял решение взять под стражу на два месяца братьев Беслана и Аслана Какалия, а также Игоря Чаговца, задержанных 25 июня по инциденту на границе", - приводятся в сообщении слова сотрудника прокуратуры.

Прокуратура Абхазии назвала имена трех арестованных 27 июня - это Батал и Беслан Годжуа и Константин Чаговец. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве, покушении на убийство, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и незаконном обороте оружия, следует из сообщения на сайте ведомства от 27 июня.

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