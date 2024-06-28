Суд арестовал участников перестрелки на границе с Абхазией

28 июня 2024, 04:20

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Трое участников имущественного конфликта и спровоцированной им перестрелки у КПП "Псоу" взяты под стражу, всего в деле семеро подозреваемых, отчитались правоохранительные органы Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в Гагрском районе рядом с российско-абхазской границей. В числе пострадавших есть ребенок. 24 июня силовики отчитались о задержании четверых подозреваемых в причастности к перестрелке, еще трое находились в розыске. 25 июня они заявили, что задержаны еще трое подозреваемых.

Полиция установила мотивы конфликта на контрольно-пропускном пункте «Псоу», причиной инцидента стал «имущественный спор», заявило 27 июня МВД Абхазии.

Согласно версии силовиков, два жителя Абхазии, братья Камлия, 23 июня выехали на автомобиле из Сухума в сторону российской границы. Их преследовали шесть человек на другом автомобиле: у братьев был давний конфликт с преследователями из-за земельного участка.

Близ КПП «Псоу» преследователи открыли стрельбу из автоматов по машине Камлия и ранили одного из братьев, тогда как второй стал отстреливаться из пистолета. Позже он перешел границу, где его задержали российские силовики. Трое человек, в том числе погибший, были случайными жертвами инцидента, сообщило 27 июня издание JAMnews.

Следствие ходатайствовало об аресте всех семерых подозреваемых, включая одного из братьев Камлия, который был задержан российскими силовиками после перехода границы и передан абхазской стороне. 27 июня троих подозреваемых суд отправил под арест на два месяца, остальным четверым меру пресечения изберут 28 июня, сообщило РИА "Новости".

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