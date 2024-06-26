26 июня 2024, 04:48

Задержаны еще трое участников перестрелки на границе Абхазии и России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все подозреваемые в перестрелке у КПП "Псоу" задержаны, отчиталось министерство внутренних дел Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в Гагрском районе рядом с российско-абхазской границей. В числе пострадавших – ребенок. 24 июня силовики отчитались о задержании четверых подозреваемых в причастности к перестрелке, еще трое находились в розыске.

Министерство внутренних дел Абхазии сообщило 25 июня в своем телеграм-канале о задержании всех подозреваемых в перестрелке у КПП "Псоу".

По данным ведомства, силовикам пришлось блокировать район, где скрывались разыскиваемые, были перекрыты стационарные посты и организованы временные пункты дислокации транспортного контроля. В итоге подозреваемые "были склонены к сдаче правоохранительным органам". В сообщении не уточняется, о каком районе идет речь.

Задержаны трое мужчин 1997, 1988 и 1991 годов рождения.

Напомним, что, по данным прокуратуры, неизвестные открыли стрельбу по машине, после чего скрылись. Огонь велся из автоматического оружия.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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