Задержаны еще трое участников перестрелки на границе Абхазии и России

26 июня 2024, 04:48

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Все подозреваемые в перестрелке у КПП "Псоу" задержаны, отчиталось министерство внутренних дел Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в Гагрском районе рядом с российско-абхазской границей. В числе пострадавших – ребенок. 24 июня силовики отчитались о задержании четверых подозреваемых в причастности к перестрелке, еще трое находились в розыске.

Министерство внутренних дел Абхазии сообщило 25 июня в своем телеграм-канале о задержании всех подозреваемых в перестрелке у КПП "Псоу".

По данным ведомства, силовикам пришлось блокировать район, где скрывались разыскиваемые, были перекрыты стационарные посты и организованы временные пункты дислокации транспортного контроля. В итоге подозреваемые "были склонены к сдаче правоохранительным органам". В сообщении не уточняется, о каком районе идет речь.

Задержаны трое мужчин 1997, 1988 и 1991 годов рождения.

Напомним, что, по данным прокуратуры, неизвестные открыли стрельбу по машине, после чего скрылись. Огонь велся из автоматического оружия.

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