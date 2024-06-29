Силовик задержан в Абхазии за избиение подозреваемого

29 июня 2024, 09:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие считает, что оперуполномоченный Манча Кяхба избил в отделе милиции в Сухуме Астамура Сабекия, подозреваемого по делу о применении насилия к силовикам. Милиционер задержан, ему вменяется превышение полномочий, сообщила прокуратура.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня стало известно, что Генпрокуратура Абхазии поручила провести проверку после обнародованного в соцсетях видео, на котором силовик избивает задержанного, и возбудить уголовное дело. Власти Абхазии будут вынуждены расследовать инцидент с избиением задержанного в милиции, жители будут добиваться наказания виновных, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Задержан оперуполномоченный угрозыска пункта милиции "Маяк" УВД по Сухуму лейтенант милиции Манча Кяхба, подозреваемый в превышения должностных полномочий. В ближайшее время в Сухумский городской суд будет направлено ходатайство о заключении его под стражу, сообщила 28 июня на своем сайте Генпрокуратура Абхазии.

По версии следствия, Манча Кяхба 3 февраля нанес не менее 11 ударов кулаками по рукам и плечам задержанному Астамуру Сабекия в служебном кабинете, расположенном в здании отдела милиции в Сухуме. Сабекия был задержан по делу о применении насилия и оскорблений в отношении сотрудников милиции.

Силовику вменяется, что он применил физическую силу к задержанному, желая ему отомстить за насилие и оскорбления в адрес милиционеров. Следствие считает, что этим самым силовик нарушил в том числе закон "О милиции", регламентирующей правила применения сотрудниками милиции физической силы, а также дискредитировал МВД Абхазии, сказано в сообщении.

Напомним, избиение задержанного стало третьим за месяц инцидентом с силовиками, который вызвал общественный резонанс. Так, 26 мая в Абхазии общественный резонанс вызвало задержание милиционерами ночью в Сухуме подростка, который возвращался домой. По словам его родственников, милиционеры ворвались в дом, избили школьника и забрали его в милицию. 1 июня общественный резонанс вызвало задержание в Абхазии ветерана грузино-абхазской войны Артура Алоева. Недовольство у жителей республики вызвало то, что ранее местные СМИ неоднократно публиковали фотографии Алоева и представляли его как героя, а затем широко осветили его задержание. Жители Абхазии сочли, что таким образом власти унизили ветерана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.