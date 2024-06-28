ЕСПЧ коммуницировал жалобу Юниса Сафарова

28 июня 2024, 01:23

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Европейский суд по правам человека приступил к коммуникации с правительством Азербайджана по жалобе пожизненно осужденного Юниса Сафарова, который был лишен свиданий и телефонных разговоров с близкими во время содержания в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа 2021 года суд приговорил Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на мэра Гянджи Эльмара Велиева, к пожизненному заключению. Девять других обвиняемых по этому делу получили от 18 до 20 лет лишения свободы. Еще двое обвиняемых, Анар Багиров и Рза Сархани, к моменту приговора скончались. 15 апреля 2022 года Бакинский апелляционный суд утвердил приговор всем осужденным. Кассационная жалоба на приговор была отклонена в начале мая 2024 года, но правозащитники сочли высокими шансы на победу защиты в ЕСПЧ.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Правоохранители назвали покушение терактом и задержали подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого жители города вышли на массовые протесты и выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек вышли на митинг, потребовав расследовать действия не только нападавших, но и Велиева. При разгоне акции протеста погибли двое полицейских. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек.

О начале коммуникации по жалобе Сафарова на лишение его в СИЗО возможностей общения с близкими сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фариз Намазлы, представляющий интересы осужденного в Европейском суде.

"Юнис Сафаров со дня водворения в бакинский СИЗО-1 в июле 2018 года был лишен свиданий и телефонных разговоров со своими близкими. Арестант по закону вправе дважды в неделю по 15 минут говорить по телефону с близкими и четыре раза в месяц видеться с ними. Сафарова этого права лишили сразу. Причем запрет не был введен следователем, который в особых случаях может ограничить права подследственного. Решение было принято произвольно начальством СИЗО, которое абсолютно не обладает такими полномочиями", - рассказал адвокат.

По его словам, Сафаров жаловался в местные суды на нарушение его прав, но его жалобы не рассматривались по существу.

"Суды необоснованно требовали от него приобщить к заявлению какой-либо документ, подтверждающий утверждаемое нарушение прав Сафарова. Заключенный, ограниченных в своих действиях, не в состоянии представить какие-либо документальные доказательства. Это суды должны были истребовать от Пенитенциарной службы доказательства, опровергающие заявление Сафарова. Если Сафаров виделся с родными, это должно было попасть на видеокамеры. Если говорил по телефону, это тоже должно было попасть на камеры. Кроме того, телефонные разговоры фиксируются оператором связи, и Пенитенциарная служба могла бы представить документальные свидетельства звонков Сафарова", - пояснил защитник.

Намазлы отметил, что Сафаров почти четыре года был лишен прав на общение с родными, пока он содержался в СИЗО и приговор не вступил в законную силу. Сейчас он содержится в крытой тюрьме, где периодичность телефонных разговоров и свиданий намного реже, чем в СИЗО, однако это право соблюдается, заметил адвокат.

В своей жалобе, поданной в ЕСПЧ, Сафаров ставит вопросы о нарушении его прав, гарантированных статьями 8 (уважение частной жизни) и 13 (право на эффективное средство юридической защиты) Европейской конвенции прав и свобод человека. 26 июня адвокат Намазлы получил от ЕСПЧ официальное уведомление, что правительству Азербайджану направлены вопросы относительно нарушений прав Сафарова и законности таких мер.

«Особенность этого дела в том, что жалобы, подаваемые в порядке судебного надзора, обязательно должны рассматриваться. В законе не предусмотрено механизмов возврата таких жалоб, но в случае Сафарова, суды просто отказывались рассматривать жалобы», - добавил он.

По словам адвоката, правительство в течение трех месяцев должно ответить на вопросы ЕСПЧ. Власти Азербайджана могут признать нарушение прав заключенного, предложив мировое соглашение и сумму компенсации. Если же правительство не пойдет на мировое соглашение, ЕСПЧ в перспективе рассмотрит дело по существу.

Намазлы сообщил, что по делу Сафарова подана и другая жалоба в ЕСПЧ - на пытки во время следствия, однако коммуникация по ней пока не началась.

"Будет еще одна жалоба по существу уголовного дела. Ему назначено неадекватно суровое наказание – пожизненное заключение. Согласно закону и практике судов Азербайджана, такое наказание полагается лицам, признанным в убийстве двух и более лиц. Когда получим решение Верховного суда на руки, мы подадим заявление в ЕСПЧ", - сказал Намазлы.

Юнис Сафаров не отрицает, что намеренно совершил покушение на главу Гянджи. Он объяснил свой поступок тем, что Эльмар Велиев неуважительно относился к верующим, давал указания силовикам разгонять массовые собрания по случаю религиозных дат и вообще "грубо обращался с гражданами, приходящими в исполнительную власть с жалобами", рассказал ранее “Кавказскому узлу” адвокат Бахтияр Гаджиев. Он подчеркнул, что наказание, назначенное Сафарову, несоразмерно деянию, а признание должно рассматриваться как смягчающее обстоятельство.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов не припомнил иных случаев столь длительного лишения арестанта общения с близкими, каким подвергся Сафаров.

«Обычно в начале следствия политзаключенным или другим неугодным власти лица вводят на какое-то время запреты на телефонные разговоры и свидания. Иногда это предписывают следователи, иногда СИЗО произвольно нарушает права заключенных. Но такого длительного запрета, как в случаем Сафаровым, я не припомню. Это очевидно было сделано в отместку за покушение на чиновника. Сафаров подвергался жестоким пыткам. Сурово наказывая его, власти дают понять, что попытки насилия против представителей режима будут жестко пресекаться. Это показательная расправа, чтобы никто не вздумал пойти против режима силовыми методами», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла»

Полномочный представитель Азербайджана при ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

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