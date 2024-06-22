Армянский военный. Фото: пресс-служба Минобороны Армении http://www.mil.am/ru/news/8097

22 июня 2024, 18:51

Азербайджан второй раз за сутки обвинил Армению в обстрелах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские военные вновь обстреляли приграничные позиции в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные 21 июня обстреляли позиции около села Моллабайрамлы Кельбаджарского района , после чего был открыт ответный огонь. Военное ведомство Армении отвергло обвинение.

Сегодня в 13 часов (12 мск) позиции азербайджанской армии около села Моллабайрамлы вновь были обстреляны из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении, заявило Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии, расположенными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию, заявило в ответ Минобороны Армении. "Заявление Минобороны Азербайджана о том, что 22 июня около 13:00 подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, 13 и 14 июня Минобороны Азербайджана трижды обвинило Армению в обстрелах позиций в Нахичеванской автономной республике. Об аналогичном инциденте ведомство заявило и 16 июня. Армения отвергла все обвинения.

Обстрелы позиций в Нахичеванской республике связаны с напряженной ситуацией в Армении, где проходят протесты против премьер-министра Никола Пашиняна, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

18 июня стало известно, что Ереван и Париж подписали контракт на поставку в Армению самоходных артиллерийских установок Caesar. Эта договоренность мешает нормализации отношений Баку и Еревана и создает предпосылки для обострения вооруженного конфликта в регионе, заявило Минобороны Азербайджана. Позицию Франции ведомство назвало "политической безответственностью, открывающей путь к новой войне" на Южном Кавказе.

Армянский МИД в ответ на претензии Баку к военному сотрудничеству Еревана и Парижа заявил, что Армения имеет право на вооружение. Реакция ведомства недостаточно жесткая и выглядит попыткой оправдаться, указали армянские аналитики.

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Примечание:

"Два мирных жителя пострадали при взрыве мины в Агдаме", "Армянские сельчане пожаловались на обстрелы домов со стороны Азербайджана", "Азербайджан сообщил о минах на кладбище в карабахском селе".

Автор: "Кавказский узел"

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