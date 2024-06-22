Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Армений

22 июня 2024, 12:02

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Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Армения отвергла обвинения в обстреле.

По данным Минобороны Азербайджана, военнослужащие Армении 21 июня обстреляли позиции азербайджанских военных, расположенные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

Обстрелы велись с 12.25 до 15.35 [с 11.25 мск до 14.35 мск]. Военные Азербайджана открыли ответный огонь, сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Ереван отверг обвинения в обстрелах. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 21 июня в период с 12.25 до 15.35 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части пограничной зоны, не соответствует действительности", – заявило сегодня на своем сайте армянское оборонное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне переговоров Баку и Еревана о заключении мирного соглашения на армяно-азербайджанской границе периодически происходят обстрелы и перестрелки. В частности, 13 июня Минобороны Азербайджана дважды обвинило Армению в обстрелах армейских позиций в Нахичеванской автономной республике с территории Армении. Военное ведомство Армении отвергло оба обвинения. 14 июня Минобороны Азербайджана вновь сообщило, что армянские военные обстреляли армейский позиции в Нахичеванской республике.

Обстрелы позиций азербайджанских военных в Нахичеванской автономной республике связаны с напряженной внутриполитической ситуацией в Армении, где проходят протесты против политики премьер-министра Никола Пашиняна, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку.

18 июня стало известно, что Ереван и Париж подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Caesar. Поставка самоходок мешает нормализации отношений Баку и Еревана и создает предпосылки для обострения вооруженного конфликта в регионе, заявило Минобороны Азербайджана.

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