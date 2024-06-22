Армянские военнослужащие. Фото: Минобороны Армении - https://mil.am/

22 июня 2024, 12:02

Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Армений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Армения отвергла обвинения в обстреле.

По данным Минобороны Азербайджана, военнослужащие Армении 21 июня обстреляли позиции азербайджанских военных, расположенные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

Обстрелы велись с 12.25 до 15.35 [с 11.25 мск до 14.35 мск]. Военные Азербайджана открыли ответный огонь, сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Ереван отверг обвинения в обстрелах. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 21 июня в период с 12.25 до 15.35 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части пограничной зоны, не соответствует действительности", – заявило сегодня на своем сайте армянское оборонное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне переговоров Баку и Еревана о заключении мирного соглашения на армяно-азербайджанской границе периодически происходят обстрелы и перестрелки. В частности, 13 июня Минобороны Азербайджана дважды обвинило Армению в обстрелах армейских позиций в Нахичеванской автономной республике с территории Армении. Военное ведомство Армении отвергло оба обвинения. 14 июня Минобороны Азербайджана вновь сообщило, что армянские военные обстреляли армейский позиции в Нахичеванской республике.

Обстрелы позиций азербайджанских военных в Нахичеванской автономной республике связаны с напряженной внутриполитической ситуацией в Армении, где проходят протесты против политики премьер-министра Никола Пашиняна, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку.

18 июня стало известно, что Ереван и Париж подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Caesar. Поставка самоходок мешает нормализации отношений Баку и Еревана и создает предпосылки для обострения вооруженного конфликта в регионе, заявило Минобороны Азербайджана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Два мирных жителя пострадали при взрыве мины в Агдаме", "Армянские сельчане пожаловались на обстрелы домов со стороны Азербайджана", "Азербайджан сообщил о минах на кладбище в карабахском селе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 июня 2024, 13:00

  • Кочесоко* заподозрен в неисполнении обязанностей иноагента

    Силовики возбудили в отношении активиста из Кабардино-Балкарии Мартина Кочесоко* уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Живущий за границей активист был дважды заочно оштрафован по соответствующей административной статье, сообщили правозащитники.

22 июня 2024, 11:09

  • Оппозиционный активист арестован в Азербайджане

    В Азербайджане активист оппозиционной партии "Мусават" Гошгар Нуралы арестован на 10 суток за неподчинение полиции. Его соратники назвали это обвинение необоснованным, а арест активиста связали с тем, что неделю назад он написал негативный комментарий в соцсети под видеороликом с выступлением депутата парламента.

22 июня 2024, 10:19

  • Абхазские аналитики поспорили о наказании силовиков за избиение задержанного

    Власти Абхазии будут вынуждены расследовать инцидент с избиением задержанного в милиции, так как в республике за последний месяц третий раз возникает резонанс из-за действий силовиков и жители будут добиваться наказания виновных, заявили правозащитник Саид Гезердава и политолог Нателла Акаба. Насилие со стороны силовиков стало нормой для жителей Абхазии и поэтому это дело расследовано не будет, считают председатель фонда "Амтаа" Наталия Смыр и специалист, занимающийся изучением Абхазии.

22 июня 2024, 09:21

22 июня 2024, 08:28

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи