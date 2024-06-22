Приговор студенту из Таганрога продолжил тренд наказаний за госизмену

22 июня 2024, 14:57

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После начала военной операции на Украине российские силовики активнее возбуждают уголовные дела о госизмене, а апелляционные суды оставляют приговоры в силе, прокомментировали юристы приговор студенту из Таганрога Владиславу Поручикову. Легион "Свобода России"*, к которому пытался примкнуть студент, играет незначительную роль в боевых действиях, отметили военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня стало известно, что студент из Таганрога Владислав Поручиков приговорен к девяти годам колонии. Суд признал его виновным в госизмене и попытке завербоваться в запрещенную террористическую организацию.

По версии следствия, в феврале 2023 года студент решил вступить "Легион "Свобода России"*, действующий на украинской стороне. Когда Поручиков пытался связаться с представителями "Легиона"*, силовики дважды задерживали его, и лишь потом им заинтересовались сотрудники ФСБ и обвинили в госизмене. Поручиков признал вину в госизмене, однако, по его словам, не знал о том, что организация, в которую планировал вступить, запрещена в России и признана террористической.

Приговор студенту из Таганрога Владиславу Поручикову вписывается в наказания, на практике назначаемые по таким обвинениям, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Евгений Смирнов.

"Обычно за такие деяния привлекают к ответственности за приготовление к совершению госизмены и приготовление к участию в террористической организации. Это означает, что по данным преступлениям человеку не может быть назначено более половины от максимального наказания. И назначенные девять лет вписываются в «среднюю температуру» назначаемых наказаний за такие деяния, которая колеблется от 8 до 12 лет", - сказал он.

Апелляция крайне редко корректирует приговоры по таким делам

Исходя из судебной практики, практически нет шанса на то, что апелляция защиты будет удовлетворена и наказание будет смягчено, отметил адвокат. "Апелляция крайне редко корректирует приговоры по таким делам, но сражаться за справедливость необходимо", - сказал Смирнов.

Адвокат также добавил, что некорректно сравнивать дела о госизмене, возбужденные в России до и после начала военной операции на Украине. "Госизмена в форме перехода на сторону противника появилась только летом 2022 года, а «Легион»* был признан террористической организацией лишь в 2023-м, поэтому до этого времени таких дел просто не существовало", - пояснил он.

Даже за разговоры с родными на Украине граждан обвиняют в госизмене

Действия силовиков сложно оценивать с точки зрения логики, считает правозащитник, юрист по работе с призывниками центра "Антипризыв" Артем Мугунянц. "В таких случаях возможно всё что угодно. Могли отпускать, чтобы якобы найти сообщников, могли просто воспользоваться случаем и еще одно дело о госизмене возбудить для статистики. Часто даже за разговоры с родными на Украине граждан обвиняют в госизмене. Поэтому многие дела вызывают сомнения и недоумение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В декабре 2023 года по обвинению в госизмене был осужден 18-летний житель Майкопа Кевин Лик, имеющий гражданство Германии и России. По версии следствия, будучи школьником, Лик наблюдал за местной воинской частью и фотографировал места ее дислокации. Следствие заявило, что Лик оказывал Германии помощь в "деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". Это первый в России случай, когда в шпионаже обвинен школьник, указал тогда Евгений Смирнов.

Правозащитник допускает, что силовики могут вести беседы от имени иностранных организаций для возбуждения дел против российских граждан. "Таким образом они якобы ведут борьбу против граждан, которые не согласны с политикой властей и могут об этом говорить в частных беседах. А это используется для заведения дел и вынесения обвинительных приговоров по делам о госизмене и шпионаже", - указал Мугунянц.

Военные эксперты сочли незначительной роль русских подразделений украинской армии

Они не оказывают существенного влияния на ход боевых действий

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал неэффективной деятельность русских батальонов на стороне Украины. "Они не оказывают существенного влияния на ход боевых действий в силу того, что на фронте задействованы сотни тысяч украинских бойцов. На фоне даже других наемников, в частности, грузин и поляков, они абсолютно неэффективны. Сказать, что есть какая-то польза с военной точки зрения, я не могу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, русские батальоны используются в информационных целях. "Их используют для того, чтобы создать информационный фон якобы о большом числе русских, воюющих на стороне Украины. Но таких очень мало. Это россияне, которые находятся за пределами России, оказались в плену на Украине и пошли на сделку. Все они – это люди, имеющие определенные проблемы в России. Но их мало, еще раз повторяю, они не влияют ни на что", - подчеркнул он.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров согласен с мнением, что Украина использует русские батальоны для информационного воздействия.

"Но и это фактически не получается. Были попытки нападения этих батальонов, после чего украинская сторона представляла это как большой военный успех, но они быстро отбрасывались назад, теряя множество бойцов. Они не могут влиять на ход боевых действий в силу своей малочисленности и неподготовленности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гончаров также считает, что костяк этих организаций составляют те, кто уже уехал из России, а не остается в ней. "Могут быть единичные случаи, но в основном их главная цель – это создание видимости бурной и успешной деятельности в информационном поле", - отметил он.

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