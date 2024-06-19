Кабмин Ингушетии отчитался об отправке гуманитарной помощи в Палестину

19 июня 2024, 12:11

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Около 25 тонн продуктов, одежды и других вещей отправлены из Ингушетии для жителей Палестины, отчиталось правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", в марте власти Ингушетии сообщили, что 29 тонн продовольствия отправлены жителям сектора Газа, и планируются дальнейшие отправки гуманитарных грузов.

Из Ингушетии отправлены две фуры с гуманитарной помощью для жителей Палестины, сообщило сегодня в своем телеграм-канале правительство республики.

"Около 25 тонн продовольствия, одежды, средств гигиены и постельных принадлежностей будет передано Красному Полумесяцу в Египте. Депутат Народного собрания РИ, председатель правления фонда "Тешам" Ахмед Костоев лично сопровождает груз", - говорится в публикации.

Напомним, 5 декабря 2023 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять 100 беженцев из Палестины. К 20 марта в регион прибыли 129 вынужденных переселенцев из зоны конфликта. Власти озвучили готовность решать вопросы трудоустройства взрослых беженцев и обучения детей.

В ноябре 2023 года Махмуд-Али Калиматов поручил организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 29 ноября власти отчитались, что объем собранной помощи в республике составил 150 тонн – в том числе продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и другие вещи.

Жители Ингушетии восприняли сбор гуманитарной помощи палестинцам как всенародную акцию и приносили даже деньги, которые отложили на лечение или из пенсии, рассказал руководитель благотворительного фонда "Тешам" Хасан Нальгиев.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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