Калиматов отчитался о новой партии помощи для палестинцев

21 марта 2024, 04:10

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Ингушетия отправила еще 29 тонн продовольствия для нуждающихся жителей Палестины и планирует дальнейшие отправки гуманитарных грузов, заявил глава региона. Он напомнил, что республика принял у себя 129 вынужденных переселенцев из зоны боевых действий на Ближнем Востоке.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 декабря глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять 100 беженцев из Палестины и до конца 2023 года в регион прибыли несколько групп вынужденных переселенцев из зоны конфликта. 16 марта Калиматов отчитался, что 15 переселенцев из Палестины проголосовали на выборах президента РФ в Ингушетии.

Грузовик с 29 тоннами продовольствия для жителей сектора Газа присоединилась к российскому гуманитарному конвою, который отправляется в город Эль-Ариш, сообщил Махмуд-Али Калиматов 20 марта. Распределением гуманитарной помощи нуждающимся палестинцам займется Египетское общество Красный полумесяц, отметил он.

По словам Калиматова, всего из Ингушетии в Палестину уже было отправлено более 200 тонн разных гуманитарных товаров, собранных жителями республики. Помимо продуктов там были средства гигиены и лекарства, палатки и постельные принадлежности, портативные печи и генераторы, а также одежда и инвалидные коляски.

"Часть необходимого была закуплена на собранные жителями денежные средства. Также мы приняли у себя 129 вынужденных переселенцев из Палестины. Они обеспечены всем необходимым", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Ингушетия планирует и дальше отправлять палестинцам предметы первой необходимости, в том числе теплые вещи и медикаменты.

Акцент на участии палестинских беженцев в выборах президента России в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии сделан по решению Кремля, заявили 18 марта опрошенные "Кавказским узлом" правозащитник и кавказовед. По их мнению, власти стремились показать, что беженцы из Палестины выразили доверие Путину, а также в очередной раз напомнить о позиции России в палестино-израильском конфликте.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на эскалацию палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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