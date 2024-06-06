Армянский пограничник подорвался на мине

06 июня 2024, 18:28

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Военнослужащий погранслужбы Армении ранен в результате подрыва мины в районе Воскепара.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая военнослужащий Армении получил ранения в результате подрыва на мине, когда проводил работы по разминированию в селе Киранц Тавушской области.

В результате подрыва мины на армяно-азербайджанской границе ранения получил служащий Пограничной службы Армении, сообщила сегодня Служба нацбезопасности Армении.

О подрыве на мине армянского пограничника сообщил пресс-центр Службы национальной безопасности Армении на своем официальном сайте. Инцидент произошел близ церкви Святой Богоматери приграничного села Воскепар, заявило ведомство.

"В результате подрыва на мине ранения получил служащий Пограничной службы СНБ Армении, 24-летний Нарек Гарегинян. Он доставлен в медцентр Еревана. Угрозы жизни пограничника нет", - говорится в публикации пресс-центра.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Тавушской области, а затем и в других регионах Армении начались акции протеста.

23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание участков линии границы между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств. 31 мая власти отчитались, что армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.