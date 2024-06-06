06 июня 2024, 02:45

Нурды Доклаев отказался признать вину

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Бывший глава отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаев, обвиненный в пособничестве боевому крылу баталхаджинцев, в суде отказался признать себя виновным в пособничестве террористам.

Как информировал "Кавказский узел", 6 марта 2023 года стало известно, что следователи закончили расследование дела бывшего начальника отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева, обвиненного в пособничестве боевому крылу ингушского вирда баталхаджинцев. В суд дело Доклаева поступило только в конце февраля 2024 года. 

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Батал-хаджи и его последователи".

Дело Нурды Доклаева и Усмана Картоева рассматривает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Доклаев обвиняется в пособничестве членам террористического сообщества, Картоев - в участии в нем. 

Отвечая на вопрос судьи о признании вины Доклаев, которому вменяется пособничество предполагаемым убийцам главы ингушского центра “Э” Ибрагима Эльджаркиева, отказался считать себя виновным. Второй обвиняемый Усман Картоев тоже не признал вину, сообщил со ссылкой на пресс-службу суда “Интерфакс-Юг”. 

Следствие считает, что Доклаев снабжал участников террористического сообщества служебной информацией о действиях правоохранительных органов, получив в качестве вознаграждения автомобиль Volkswagen Touareg. Картоев, как полагает следствие, непосредственно входил в сообщество и участвовал в подготовке нападения на Эльджаркиева, выполняя скрытую слежку за ним и подыскивая для исполнителей преступления жилье в Москве.

Глава ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года вместе со своим братом Ахмедом Эльджаркиевым. В декабре 2022 года Следком отчитался о завершении расследования этого убийства. Руководителем группировки, причастной к убийству Эльджаркиева, следователи считают предпринимателя Хасана Полонкоева.  

Согласно одной из версий, убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. 

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Примечание:

"Прокурор обвинен в покровительстве баталхаджинцам", "Аресты баталхаджинцев обозначили передел зон влияния в Ингушетии", "Баталхаджинцы заявили о подбросе силовиками гранаты Ахмеду Белхороеву".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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