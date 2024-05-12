12 мая 2024, 02:32

Задержана супруга грузинского журналиста Абашидзе

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Супруга военного журналиста и блогера Учи Абашидзе, который был задержан накануне грузинскими силовиками, также задержана. Силовики забрали Мариам Иашвили прямо с работы, сообщил адвокат Шота Тутберидзе.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая полицейские задержали военного журналиста и блогера Учу Абашидзе после обыска в его доме в Тбилиси, вменив ему незаконный оборот оружия. Противники закона об иноагентах собрались возле дома Абашидзе, чтобы поддержать его, после этого силовики задержали некоторых активистов. 

Правоохранители задержали 11 мая супругу журналиста Учи Абашидзе Мариам Иашвили, пишет "Интерпрессньюс" со ссылкой на адвоката Шоту Тутберидзе, который представляет интересы Иашвили.

По данным Тутберидзе, Иашвили была задержана на работе, однако почему - ему пока неизвестно. С работу Иашвили отвезли в изолятор, адвоката при этом задержании не было.

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Примечание:

"Активисты призвали дипломатов защитить интересы Грузии", "Полиция Грузии обвинила протестующих в попытке провокации", "Участники протестов в Тбилиси подверглись нападению неизвестных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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